Украина ввела санкции против российского интернета

Во вторник президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит санкции сроком на три года в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли. Среди них — «Яндекс» и Mail.ru Group, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб». Кроме того, санкции введены против РБК, «ТВ Центра», ВГТРК, «НТВ Плюс» и «Звезды». Указ в том числе запрещает доступ украинским пользователям к ресурсам и сервисам российских компаний. В МИД РФ “Ъ” заявили, что речь идет о «цензуре по политическим мотивам». Подписанный господином Порошенко документ предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний и 1228 физических лиц.

Власти Украины ввели трехлетние санкции против российских компаний, в том числе Mail.ru Group, «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб». В списке также содержатся телекомпании «Первый канал», «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН ТВ, ОТР. Соответствующий указ, датированный 15 мая, опубликован на сайте президента Украины Петра Порошенко. Он вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Среди прочего документ вводит временную блокировку активов, ограничение торговых операций, запрещает вывод капиталов за пределы Украины и осуществлять госзакупки.

Этим указом украинские власти запрещают интернет-провайдерам предоставлять доступ пользователям к ресурсам и сервисам российских интернет-компаний.

Напомним, в конце апреля на официальном сайте президента Украины была опубликована петиция о том, что власти должны наложить санкции на «Яндекс». «Вышеупомянутая компания осуществляет экспансию на Украине, финансируется российским капиталом и представляет угрозу национальной безопасности»,— говорилось в тексте петиции.

«Мы же совершенно не хотим походить на обезьяну, которая кривляется перед зеркалом, и повторять эти обезьяньи ужимки. Поэтому на идиотичные решения мы точно не будем ничем отвечать. А будем наблюдать за тем, каким образом население Украины будут осваивать компьютерную грамотность, скачивать VPN-сервисы и анонимайзеры, обходить блокировки, не дискредитируя подобным образом недальновидные решения украинского руководства»,— заявил “Ъ” заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает, что «указ Порошенко в первую очередь наносит вред жителям Украины».

«Бизнес группы компаний "Яндекса", конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь»,— заявили в «Яндексе».

Mail.ru Group сообщила о «драматическом росте трафика самых популярных на территории Украины социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также почтового сервиса Mail.Ru, в первой половине сегодняшнего дня». «"Одноклассники" — это в первую очередь развлекательная социальная сеть. Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 млн украинских пользователей ОК, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли»,— прокомментировали “Ъ” в «Одноклассниках».

«Это странный и малопонятный акт скорее не информационной, а экономической агрессии»,— заявил “Ъ” интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Господин Мариничев полагает, что исполнение указа о блокировке российских сайтов потребует от «украинских провайдеров значительных финансовых вливаний», далеко не все компании смогут «справиться с исполнением указа президента Украины», так как «не закупают такого класса оборудования».

«Запрет этот также сродни любым товарным войнам, и бьет как по бизнесу российских компаний, сервисы которых не будут представлены на Украине и они недополучат прибыль, так и по украинским пользователям, которые не смогут ими пользоваться, а компании — не смогут размещать рекламу» — считает Дмитрий Мариничев. По его мнению, от запрета выигрывают лишь «зарубежные сервисы типа Google, для которых освобождается часть украинского рынка».

В новый санкционный список также вошли все банки, работающие в Крыму — крупнейшие из которых РНКБ, банк «Россия», Генбанк и ряд других, в том числе, те, кто уже лишился лицензии (например, Тальменка-банк). Санкции предусматривают два принципиальных ограничения — блокировка активов и временное приостановление права лиц распоряжаться принадлежащим им имуществом, а также приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовые гарантии, а также финансирование через покупку ценных бумаг и запрет на покупку ценных бумаг). Те же ограничения накладываются на Газпромбанк, Россельхозбанк, СМП-банк, которые в Крыму не работают, но в отношении которых действуют санкции США. При этом у Газпромбанка есть ряд активов на Украине, а у СМП-банка и Россельхозбанка там бизнеса нет. Отдельно в списке выделен российский БМ-банк с формулировкой «предотвращение вывода капитала за территорию Украины». Появление в списке этого банка связано с ранее проведенным переименованием (в 2016 году), так как, по сути, это «банк плохих активов» экс-владельца Андрея Бородина.

Кроме того, в санкционном списке указаны все ключевые российские системы денежных переводов с формулировкой «запрет на согласование порядка деятельности на Украине» и «отмена регистрации договоров резидентов Украины в международной системе». Также в списке санкций указан Сбербанк-лизинг, однако в списке нет ни госбанков, ни их украинских «дочек». Санкции против этих банков были введены отдельным указом, который был принят 23 марта. Этот документ фактически полностью запретил этим банкам взаимодействие с материнскими структурами, в том числе, предоставление и вывод капитала.

В целом данные санкции не имеют значения для большинства перечисленных в указе банков, так как они не имеют активов на Украине.

Негативное воздействие могут испытать Газпромбанк и Сбербанк-лизинг, их комментарии на момент публикации получить не удалось.

Под санкции также подпали компании «Алмаз-Антей», «Аэрофлот», «Вертолеты России», «Газпром авиа», Red Wings, Специальный летный отряд «Россия», «Трансаэро», «Рособоронэкспорт», КАМАЗ. Ограничительные меры коснулись компаний, представительства которых расположены на территории Крыма и Севастополя. Для них ограничиваются торговые операции на Украине, полностью прекращаются перевозки на территории страны, приостанавливаются экономические и финансовые обязательства.

Кроме того, в новый санкционный список вошли 1228 физлиц, которые посещали Крым, в том числе чиновники и высший состав вооруженных сил России. На год санкции введены в отношении министра обороны России Сергея Шойгу, главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, начальника Генштаба России Валерия Герасимова, министра сельского хозяйства Александра Ткачева, главы Чечни Рамзана Кадырова, помощника президента России Сергея Глазьева. В список также попали бывший уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов, бывший президент РАН Владимир Фортов, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, журналисты Дмитрий Киселев и Алексей Пиманов. Бессрочно санкции введены в отношении директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова, председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, заместителя генпрокурора России Виктора Гриня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на вопрос “Ъ”, как она расценивает новые украинские санкции, ответила: «Как проявление цензуры по политическим мотивам».

«Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы до военной агрессии против своего народа»,— завила госпожа Захарова. «Европа и США безмолвствуют»,— добавила она.

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что санкции могут быть отменены, «когда Россия откажется от своих планов». «Когда я слышу дискуссии о дальнейших действиях по санкционной политике, у меня есть только один ответ. Мы сегодня должны противостоять российской пропаганде. Поэтому санкции были введены за неуважение к международному праву и за нарушение границ суверенной страны»,— сказал украинский премьер. Он добавил: «Пересмотр санкций станет возможен, когда Россия заберет свои войска, свои вооружения (с востока Украины — “Ъ”)».

В Блоке Петра Порошенко “Ъ” заявили, что «это решение президента было вполне ожидаемым, оно должно предотвратить утечку из Украины финансовых средств, а также препятствовать российской пропаганде». В то же время источник “Ъ” отметил, что эти запреты «легко выполнить в отношении банков и трудно в отношении медиа, так как люди привыкли смотреть российские каналы в интернете».

Пожелавший остаться неназванным собеседник “Ъ”, представляющий одного из ведущих интернет-провайдеров Украины, в свою очередь, добавил: «Есть масса способов обойти эти запреты — как их обходят в России, где ранее попал под запрет ряд украинских сайтов».

Вместе с тем, не все на Украине восприняли указ однозначно позитивно. Ведущий украинский медиа-юрист Татьяна Котюжинская отмечает, что указ нарушает права граждан на получение информации. По ее словам, «граждане имеют права смотреть все что угодно и делать свои выводы о ситуации в России и уровне российской пропаганды, который говорит сам за себя».