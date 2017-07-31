Группа компаний "СКАУТ" провела ребрендинг

Ведущий российский поставщик решений для спутникового мониторинга транспорта и управления автопарками представил новый фирменный стиль и логотип. В нем отражены такие ценности бренда как опыт и экспертиза, широкий ассортимент ИТ-продуктов и инновационность, стремление приносить пользу клиентам и повышать эффективность их бизнеса. Эти ключевые парадигмы ГК «СКАУТ» объединяет новый слоган: «Когда нужен результат».

Обновление бренда СКАУТ произошло в год 12-летия группы компаний. Начав с небольшого стартапа, команда вывела этот бренд в число крупнейших поставщиков ИТ-решений для транспорта. Сегодня оборудование и программное обеспечение СКАУТ применяют более 12 000 компаний России и стран СНГ. К одноименной телематической платформе подключено свыше 200 000 объектов. А партнерская сеть насчитывает порядка 350 интеграторов.

Цель ребрендинга состоит в том, чтобы сделать образ группы компаний соответствующим ее современному позиционированию, ценностям и подходу к коммуникации с клиентами. Ведь за последние годы портрет потребителя телематических продуктов существенно изменился. Заказчикам необходимы не просто инструменты контроля объектов, а многофункциональная масштабируемая система как компонент принятия бизнес-решений. Поставщик системы должен быть способным производить высокотехнологичные продукты и внимательным ко всем потребностям клиентов, оказывать им всестороннюю поддержку и не забывать о своей социальной ответственности в работе с транспортом.

«Именно таким поставщиком ИТ-решений сейчас является ГК «СКАУТ». Мы подчеркиваем это в новом логотипе и миссии, которая теперь формулируется так: Разрабатывать и предоставлять клиентам инновационные инструменты для решения их бизнес-задач. Содействовать увеличению безопасности и улучшению экологии в мире», – комментирует Андрей Трофимов, директор по развитию ГК «СКАУТ».

«В новом фирменном стиле преобладает спокойная синяя цветовая гамма. Теплый синий цвет шрифта логотипа в сочетании с ярким живым градиентом полосы отражает наш инновационный подход, разнообразие предлагаемого ассортимента и услуг, стремление пробовать себя в новых сферах деятельности и двигаться вперед. Широкий устойчивый шрифт говорит о нашем опыте, основательности и уверенности в собственных силах. А его простота – о дружественности и открытости нашей команды. Слоган является прямым сообщением для клиентов, которые находят в нашем сотрудничестве эффективные ИТ-решения, профессиональную поддержку и ответственность за результат», – комментирует Мария Останина, генеральный директор ГК «СКАУТ».

В рамках ребрендинга разработаны необходимые элементы айдентики и правила их использования. С описанием и примерами фирменного стиля можно ознакомиться на специальной веб-странице. Сейчас он активно внедряется внутри группы компаний, для клиентов он станет узнаваемым по мере изменений в интерфейсе ПО, в маркировке оборудования и выхода новых маркетинговых материалов. Например, в новом стиле выполнен видеоролик о Системе СКАУТ. В нем рассказывается о принципе работы системы и о том, какую пользу она приносит бизнесу клиентов.