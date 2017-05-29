Дизайн-концепция упаковки малосоленой деликатесной икры Pâté

Продукт предназначен для массового спроса и доступен по цене, при этом очень качественно реализован – бережная термическая обработка сохраняет витамины и полезные вещества без использования консервантов, а изысканный вкус придётся по вкусу любому гурману.

В дизайн-концепции использованы светлые пастельные тона, подчеркивающие нежную текстуру продукта. Упаковка четко, по-европейски, структурирована, все элементы - надписи, клеймы, иллюстрации - подчинены единой системе. Темно-синяя кружевная рамка из волн обрамляет края, очерчивая контур упаковки. Элегантная фуд-зона вписана в композицию ярким цветовым пятном, оживляя дизайн и подчеркивая вкус продукта. В систему верстки боковых сторон встроены оригинальные иллюстративные изображения минтая и трески.

По информации от компании «САНТА-БРЕМОР», на данный момент продукт активно расширяет свою представленность в торговых сетях Беларуси и России: «Нас радует динамика продаж, которая показывает как успешный отклик на новинку - активный отток с полки при первичных продажах, так и формирование устойчивых вторичных продаж, что значит: продукт не только привлек внимание, но и пришелся по вкусу!»