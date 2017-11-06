В тренде экологичности и улучшения потребительского опыта - новые решения из мира упаковки

Известны индустриальные и потребительские тренды. Индустриальные - те, что распространены в определенной сфере (например, юридические или тренды в утилизации отходов полимерной промышленности). Потребительские - формируют картину того, что люди хотят здесь и сейчас. При поиске новых ниш стоит учитывать, что мы во многом ограничены индустриальными трендами и релевантными для них социальными, потребительскими трендами.

Мониторинг трендов превращается в выработку релевантных для бизнеса решений: видение, бизнес-модель, новые продукты, услуги и их позиционирование. Бизнес-концепция во многом базируется на понимании трендов, актуальных для определенного сегмента. Во время выявленный тренд – это основа для понимания развития бизнеса. Если попасть в тренд – то в разы проще усилить лояльность к бренду и оживить интерес к нему.

Есть долгосрочные тренды, о которых говорят даже не первое десятилетие – это экологичность, рационализация использования природных ресурсов. Есть интересный тренд, все чаще упоминаемый в сфере маркетинга, такой как улучшение потребительского опыта. Здесь расскажем про новые решения из сферы упаковки на стыке потребительских и индустриальных трендов.

Вот как охвативший практически все сферы нашей жизни тренд экологичности, рационализации использования ресурсов воплощается в новых продуктах на рынке упаковки.

- SuperBee Wax Wraps разработали экологичную альтернативу стретч-пленке для упаковки продуктов. Многоразовые восковые обертки изготавливаются из 100% хлопка, чистого воска, органического кокосового масла и древесной смолы. Внешне они напоминают клеенки, которые раньше стелили на стол. Минус в том, то они непрозрачные, зато позволяют заворачивать сыр, фрукты и любые другие продукты. Их можно мыть прозрачной водой с мылом, использовать повторно.

- Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов начал производить тротуарную плитку из пакетов-маек и других упаковок. Основным сырьем для производства является пластиковый мусор, отправленный жителями на свалку, например, пакеты-майки или коробки от тортов, также в составе обычный песок. Такая плитка прочная, она не впитывает воду, к тому же на 20% дешевле бетонных аналогов. Пока в ассортименте семь позиций: несколько видов плитки, бордюрный камень. Есть возможность выпускать свыше 150 видов продукции, в том числе решетки ливневок, канализационные люки. Завод будет перерабатывать до 120 тыс. т отходов в год.

- В Великобритании открыт первый в стране магазин без упаковки. Молодые супруги Экерсли открыли магазин Earth. Food. Love. Создатели вдохновились немецким супермаркетом Unperfekthaus. Потребители приходят со своей тарой – контейнерами, банками. Но на всякий случай в магазине есть запас биоразлагаемых пакетов.

- Британский ритейлер Marks&Spencer против неоправданного увеличения объема упаковочных материалов. Часто прием используется, чтоб товар смотрелся более крупным по сравнению с конкурентами. В рамках собственного проекта Project Thin Air ритейлер провел редизайн 140 SKU упаковок со снэками. Прогнозируется, что это позволит сократить количество упаковки на 75 тонн ежегодно.

- Не раз эксперты в области экологии предлагали использовать неразлагаемый материал повторно в таких продуктах, как кошельки, сумки, мешочки, подстилки-салфетки под тарелки. IKEA разработала новую версию полюбившейся потребителям сумки из упаковок из-под чипсов. На изготовление каждой такой сумки расходуется объем пленки, эквивалентный 32 пакетам из-под картофельных чипсов.

IKEA для таких сумок использует не жирные пачки из-под чипсов, а покупает кромки, обрезки и другие отходы у печатников, которые остаются у них после изготовления такой упаковки. Эти сумки будут представлены на рынке в 2019 году.

Сейчас все чаще говорят об экономике потребительского опыта. По сути бренды стараются сделать процесс взаимодействия потребителя с товаром на всех стадиях более комфортным. Примеры того, как это проявляется на современном рынке упаковки.

- Сегодняшние потребители избирательны, хотят знать о полезности продукта, его свойствах и особенностях производства. J7 первым в соковой категории использовал в дизайне упаковки технологию дополненной реальности в сочетании с геймификацией. Скачав специальное приложение на мобильное устройство, можно навести камеру на пачку и увидеть, как рядом с упаковкой сока появляется мультяшная фабрика, на которой сок делают еноты. Также в приложении есть мобильная игра, в которой нужно бросать енотам фрукты. Чем точнее бросок, тем больше очков можно заработать.

- Не раз происходили ситуации, когда маленькие дети воспринимают капсулы со стиральным порошком как игрушку или конфету и проглатывают их. Procter&Gamble, к примеру, объявила о выходе безопасной для детей упаковки Tide Pods и Gain Flings. Капсулы размещены в банке с круглой крышкой с большим диаметром. Маленькими ручками невозможно ее открутить. Для ее открытия нужно нажать на специальные ушки по краям и повернуть крышку.

Специалисты Segezha Packaging (бизнес-единица Запад Segezha Group, АФК «Система») разработали новый вид упаковочной продукции - «умный» мешок со встроенной RFID-меткой. Концепция создана совместно с клиентом компании – производителем семян. RFID-меткой состоит из микрочипа и антенны, содержит информацию, позволяет ее передавать. Метка защищена от контакта с продуктом, от воздействия окружающей среды.

Электронный чип поможет идентифицировать продукт, защитить его от подделки, упростит процессы логистики, помогает на всех этапах отслеживать местоположение продукта. Это решение отвечает еще тренду мультиплатформенности, повышению доступности в любое время.

- Британский производитель одноразовой посуды Herald Plastic выпустил линейку съедобных соломинок. Эти соломинки потребитель после использования вместо того, чтоб выбросить, может съесть. По своему составу соломинки являются конфетами, которые могут продержаться в газированных напитках или молочных коктейлях до 40 минут, не растворяясь. Каждая такая соломинка содержит 27 ккал и 7 г сахара. Это и сладкое угощение, и разнообразие и маленький вклад в снижение количества полимерных отходов. Это пример продукта на стыке совершенствования потребительского комфорта и экологичности. Используются съедобные стаканы, чашки, трубочки для напитков. Они изготавливаются из теста, вафель, покрываются шоколадом. Также съедобные чашки встречались в ассортименте KFC в Великобритании. В ассортименте Starbucks встречалась соломинка для питья фраппучино, сделанные из печенья с шоколадом.

- Немецкий производитель фармацевтической упаковки Sanner GmbH разработал крышку для шипучих таблеток FOG 27, приспособленную для быстрого открывания. Было проведено независимое сравнительное исследование, участники которого подтвердили, что на открытие этой крышки требуется треть времени, затрачиваемого на открытие традиционной, нужно прилагать на 70% меньше физических усилий. Участники в среднем открывали эту крышку за 9,2 секунды вместо привычных 25,8. С точки зрения создателей, разработка, прежде всего, призвана облегчить быт людям пожилого возраста. Предложенное решение «коррелирует» с пониманием глобального тренда старения населения.

Как говорится, тренд заканчивается, когда становится мейнстримом. Как раз тренды экологичности и улучшения потребительского опыта, пожалуй, становится мейнстримом. Может, именно благодаря таким решениям из мира упаковки интерес к ним не будет ослабевать.