Легендарный аббатский эль AFFLIGEM появился в торговых сетях

Пивоваренная компания HEINEKEN начала производство бельгийского аббатского эля Affligem Blonde на пивоварне в Санкт-Петербурге. Бренд уже представлен по всей стране в канале современной торговли.

Affligem – один из старейших в мире аббатских элей (лишь 22 бренда во всем мире имеют право называться аббатским). Его история началась в 1074 году в самом сердце Бельгии, в провинции Фламандский Брабант. Шестеро рыцарей, удалившись от ратных дел, основали в городе Аффлигем обитель, где начали заниматься пивоварением. Рецепт пива передавался из поколения в поколение и остался неизменным спустя почти тысячелетие.

От обычного пива Affligem отличают несколько параметров. При его создании используются специальные дрожжи верхового брожения: благодаря элевым дрожжам удается достичь незабываемого аромата с оттенком фруктов, а микс различных сортов хмеля придает сбалансированную горечь. Все это обеспечивает Affligem тот самый незабываемый вкус и аромат, который ценится во всем мире.

Существует несколько сортов Affligem, отличия вкусовых оттенков достигаются за счет различного брожения (например, дображивания в бутылках), использования различных видов солода и пряностей. В Санкт-Петербурге производят Affligem Blonde крепостью 6,7%.

Пиво Affligem долгое время продавалось в основном на территории Бельгии. В 2000 году компания HEINEKEN выкупила пивоварню Affligem, получив лицензию на продажи пива и за пределами страны. Сейчас Affligem продается более чем в 30 странах мира, самыми крупными рынками сбыта являются Франция, США, Голландия и, конечно же, сама Бельгия.

В России бренд Affligem появился не так давно и был представлен исключительно в канале HoReCa – пиво доставляли в кегах из-за границы. По итогам 2016 года, Affligem показал максимальный темп роста в этом канале в сегменте элей.

«Affligem – это сертифицированное аббатское пиво, изготовленное по специальному рецепту, который передавался из поколения в поколение с 1074 года. Мы рады запуску этого легендарного бренда в России. Теперь потребители имеют возможность насладиться уникальным вкусом и исключительным ритуалом как в барах и ресторанах, так и у себя дома – Affligem можно приобрести в бутылках и банках как в канале HoReCa, так и в торговых сетях», – отмечает Набил Нассер, директор по маркетингу Heineken в России.