Бренд Honor при поддержке Vizeum, The Story Lab и The-Challenger запускают проект "Попади в команду Honor! "

Бренд Honor (компания Huawei) и коммуникационные агентства Vizeum и The Story Lab совместно с платформой The-Challenger.ru и блогером GoBro запускают спецпроект, направленный на привлечение молодой активной аудитории, заинтересованной в спортивном образе жизни.

В рамках конкурса пройдет трехэтапный марафон: Красочный, Ночной и Благотворительный забеги запланированы в июне и июле. Для того, чтобы попасть в команду Honor, потенциальному участнику нужно выложить фото в Instagram с хештэгом #runningforhonor и описать, почему именно ои должен стать частью проекта. Авторы десяти самых убедительных посланий попадут в команду Honor и начнут готовиться к марафону под руководством The-Challenger и GoBro.

Каждый член команды получит спортивный трекер Honor и брендированную майку с символикой конкурса. Достижения игроков будут фиксироваться в личных профилях на сайте проекта.

В конце июля пройдут финальные забеги и определятся победители соревнования, которые займут три призовых места и получат главные призы – смартфоны Honor.

На протяжении всего проекта на The-Challenger.ru будут выходить тематические статьи о спорте и информация об участниках. «Попади в команду Honor!» стартует 1 июня и продлится до 23 июля 2017 года.