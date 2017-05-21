Телеканал ТВ-3 презентовал новый сезон сериала "Чернобыль-2. Зона отчуждения" в нестандартном формате

Телеканал ТВ-3 в рамках международного Фестиваля кино и компьютерных игр Epic Con презентовал долгожданный новый сезон сериала «Чернобыль-2. Зона отчуждения» в нестандартном формате. Прямо с экрана главный герой сериала Паша (Константин Давыдов) совершил звонок на мобильный телефон случайному участнику фестиваля, который должен был помочь ему выбраться из бункера на поверхность земли. Паша задавал с экрана вопросы зрителю и в зависимости от ответов менялся дальнейший ход ролика.

20 и 21 мая телеканал ТВ-3 представил новый сезон сериала «Чернобыль-2. Зона отчуждения» на фестивале Epic Con, который посетило более 60 тыс. человек. Прямой эфир с презентации велся в официальной группе сериала в социальной сети «ВКонтакте», количество просмотров уже превысило отметку в 40 тысяч просмотров.

Для презентации нового сезона в Санкт-Петербург специально приехали исполнители главных ролей – Константин Давыдов (Паша) и Кристина Казинская (Аня), которые ответили на многочисленные вопросы из зала и провели многочасовые фото и автограф сессии с поклонниками сериала. Кроме того, состоялось настоящее виртуальное приключение для фанатов сериала – зрители погрузились в атмосферу сериала и приняли участие в интерактивном ролике, который построен по принципу лабиринта, где главному герою предоставляются разные варианты ходов. Главный герой сериала, Паша, перемещался по локациям в соответствии с решениями игрока-участника фестиваля – таким образом, ход ролика постоянно менялся.

«Проделанная работа была достаточно напряженной, активной, и, главное, захватывающей и весёлой. Съёмки проходили в США – жили мы на ранчо, где обитали два павлина. Мы их назвали именами наших мальчиков-героев. На следующей неделе мы снова вылетаем в Лос-Анджелес для съёмки финальных эпизодов», - комментирует исполнительница роли Ани Кристина Казинская.

«В новом сезоне у нас действительно была крутая команда. К нам присоединились еще и американские артисты из разных популярных сериалов. Надеемся, что зрители оценят новый сезон по достоинству, тем более, что ждать его пришлось целых 3 года», - отмечает Константин Давыдов, сыгравший главного героя сериала Пашу.

Второй сезон начинается с того момента, когда завершился первый – главного героя Пашу (Константин Давыдов) выбрасывает в настоящее время, но только теперь Российской Федерации нет – продолжает существовать СССР, ядерная катастрофа произошла в 80-е годы не в Чернобыле, а в Америке. Именно поэтому Паша отправляется туда, чтобы всё исправить.

Действия первого сезона сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» происходят в зоне радиоактивного отчуждения города Припять, куда отправилась компания молодых людей, чтобы определить истинную причину трагедии. Сериал о леденящих сердце приключениях стал одним из самых рейтинговых проектов, получив долю в 27,1%. В 2014 году он попал в программу стенда Fresh TV – презентации самых интересных и коммерчески привлекательных телесериалов со всего мира, а в 2015 году вошел в тройку финалистов премии ТЭФИ-2015 в номинации «Лучший телевизионный сериал».

Второй сезон фантастического сериала «Чернобыль» выйдет в эфир телеканала ТВ-3 осенью 2017 года.