Много ли государство "зарабатывает" на нарушителях рекламного законодательства

В данном материале рассмотрим первую половину мая 2017 года. Заметно, что лидируют рекламные деятели от медицины. Исключение — «СПОРТС.РУ» за повторное нарушение запрета на распространение рекламы основанных на риске игр, пари. Сколько рублей за полмесяца? 1 200 000 рублей. Средняя величина штрафа — 200 000 рублей. За что? Читаем:

— 200 тысяч рублей частной компании с ограниченной ответственностью «АСТЕЛЛАС ФАРМА ЮРОП Б.В.» по факту распространения недостоверной, вводящей в заблуждение потребителей рекламы лекарственных препаратов «Фосфалюгель» и «Де-Нол» на федеральных телеканалах. В рекламе лекарств нарушены требования части 7 статьи 5, пункта 8 части 1 статьи 24 ФЗ «О рекламе». Внимание в ролике фиксируется на утверждении гарантированного, быстрого и успешного лечения. Информация, обосновывающая утверждение «Фосфалюгель и Де-Нол. Чтобы гастрит быстрее прошел!», а также критерий, по которому в рекламе делается заключение о более «быстром» излечении гастрита при применении этих лекарств, отсутствуют.

— 200 тысяч рублей ЗАО «Сандоз» за нарушение части 7 статьи 5, пункта 8 части 1 статьи 24 ФЗ «О рекламе» при рекламировании лекарственного препарата «Экзодерил» в эфире «Петербург-5 канал», «ТВ-3 Россия», «Пятница», «Россия-1», «Первый канал», «Звезда», «ТВ-Центр» в прошлом году. Утверждение в рекламном ролике «быстро проникает глубоко в ноготь и уничтожает грибок» вводит в заблуждение, гарантирует положительное действие «Экзодерила» и его эффективности. Существенная информация о времени действия лекарства на симптомы болезни также отсутствует.

— 200 тысяч рублей ООО «Валеант» за недостоверную и ненадлежащую рекламу лекарственного препарата «Холисал». Общество, при распространении рекламы, пренебрегло требованиями пункта 2 части 3, части 7 статьи 5, пункта 8 части 1 и части 6 статьи 24 ФЗ «О рекламе». В результате реклама этого лекарства дает основания полагать, что гель стоматологический «быстро вылечит стоматологические заболевания», компоненты препарата окажут «быстрое и комплексное воздействие». Такие сведения не соответствуют действительности и инструкции по применению геля. Нет в рекламе и какой -либо информация о том, что положительное влияния на течение заболевания через 3 мин от применения препарата относится только к его анальгезирующему действию, а не к комплексному воздействию. Подача рекламной информации о геле вводит в заблуждение потребителей, поскольку гарантирует его положительное действие и эффективность в устранении стоматологических заболеваний.

— 100 тысяч рублей ООО «Джонсон & Джонсон» за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата «Мотилиум», транслируемой в эфире федеральных телеканалов. В нарушение требований пункта 1 части 2 и пункта 1 части 3 статьи 5, части 7 статьи 5 закона о рекламе в рекламном ролике лекарства утверждение о том, что таблетки «растворяются в 50 раз быстрее*» сообщает о превосходстве этого препарата над иными препаратами для улучшения пищеварения. Форма и условия размещения рекламы не позволяют потребителям воспринять текст, обосновывающей это утверждение ввиду мелкого шрифта и краткого времени показа. Также это рекламное утверждение некорректно, поскольку основывается на сравнении с таблетками «Мотилиум», покрытыми пленочной оболочкой.

— 200 тысяч рублей АО «Сервье» за нарушение в рекламе лекарства «Детралекс», транслировавшейся также в эфире федеральных телеканалов, требований пункта 1 части 2 статьи 5, части 7 статьи 5, пункта 8 части 1 статьи 24, пункта 2 части 3 статьи 5, пункта 1 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе». Использованное в рекламе утверждение «Венотоник № 1 в мире!», содержит некорректное сравнение с препаратами аналогичного ряда. Критерии, обосновывающие утверждение «№ 1», ввиду мелкого шрифта и краткого времени показа, не доведены должным образом до потребителя, в отличие от информации о первенстве венотоника «Детралекс» в мире. И, наконец, в рекламе гарантируется положительное действие лекарства — «… быстрее действуют на причину, повышая венозный тонус, способствуя снятию отека, боли …Максимум для здоровья ваших ног!».

— 300 тысяч рублей ООО «СПОРТС.РУ» за повторное нарушение запрета на распространение рекламы основанных на риске игр, пари. Как предупреждал при вынесении решения по делу начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Николай Карташов, при определении суммы штрафа Обществу «Служба приняла во внимание повторный факт нарушения прямого законодательного запрета на рекламу азартных игр в сети Интернет».