Как защитить личный бренд от нападок в соцсетях?

Предвидеть такие события в профессиональной жизни практически невозможно. В один самый обычный день ты публикуешь у себя на странице пост про годовой личный коучинг с подробным описанием программы. К слову, таких постов и программ за всю свою карьеру я опубликовала не один десяток. И тут происходит нечто - на следующий день ты открываешь свою страницу в Facebook и не веришь своим глазам: под твоим постом тонна комментариев вполне себе хамского и негативного характера.

В принципе, людям все равно, что чернить: твою репутацию, твоих клиентов, твои методы работы или твое тело в купальнике на Бали, или сам факт того, что ты находишься в райском месте и смеешь оттуда работать. Так случилось со мной, Екатериной Кононовой и сегодня я расскажу о том, как работать в ситуации троллинга вас в социальных сетях. Начинаются такие атаки спонтанно. Любая информация у вас на странице может вызвать тонны негативных комментариев. В моем случае это была цена за годовой коучинг. В течении следующей недели к данному прилагалось несколько десятков комментариев негативного и явно хамского содержания. Начали с цены, закончили моим профессиональным опытом. После этого случая я всерьез занялась изучением черного пиара и вот какие практические советы могу дать тем, кто столкнулся с подобным:

Проведите анализ ситуации и соберите всю необходимую информацию.

Не торопитесь давать публичный ответ, в порыве эмоций это может стать еще большей катастрофой. Успокойтесь и изучите вашего обидчика, его род деятельности, последние события и публикации. Это поможет вам трезво оценить ситуацию и подготовить корректный ответ.

Не торопитесь давать публичный ответ, в порыве эмоций это может стать еще большей катастрофой. Успокойтесь и изучите вашего обидчика, его род деятельности, последние события и публикации. Это поможет вам трезво оценить ситуацию и подготовить корректный ответ. Оцените все возможные риски.

Не бойтесь честно посмотреть на ситуацию и расписать, какой ущерб получили вы и ваш бизнес на данный момент и что вас ожидает впереди. Возможно, урон окажется незначительным. В любом случае, поработайте над тем, как превратить эти негативные факторы в позитивные.

Не бойтесь честно посмотреть на ситуацию и расписать, какой ущерб получили вы и ваш бизнес на данный момент и что вас ожидает впереди. Возможно, урон окажется незначительным. В любом случае, поработайте над тем, как превратить эти негативные факторы в позитивные. Будьте максимально открыты.

Не отмалчивайтесь и не делайте вид, что не замечаете негатива. Если вам задают вопрос, отвечайте честно. Давайте комментарии, если ситуация того требует. И продолжайте вести активность в социальных сетях, чтобы ваши читатели видели, что вы на коне.

Не отмалчивайтесь и не делайте вид, что не замечаете негатива. Если вам задают вопрос, отвечайте честно. Давайте комментарии, если ситуация того требует. И продолжайте вести активность в социальных сетях, чтобы ваши читатели видели, что вы на коне. Продолжайте работать в стандартном режиме.

Работа моего агентства BAKE Pro не остановилась ни на одну минуту. Мы не собрались и не начали отвечать всей командой на гадкие комментарии. Потому что есть виртуальное пространств с множеством троллей, а есть наши клиенты, с которыми работа не останавливается ни на один день. Несмотря на любое очернение в сети.

Работа моего агентства BAKE Pro не остановилась ни на одну минуту. Мы не собрались и не начали отвечать всей командой на гадкие комментарии. Потому что есть виртуальное пространств с множеством троллей, а есть наши клиенты, с которыми работа не останавливается ни на один день. Несмотря на любое очернение в сети. Не сомневайтесь в себе.

Конечно, обидные изречения про вашу репутацию расстраивают, особенно когда они не обоснованные. Это на время выбивает из колеи. Но выход из этого есть - продолжайте работать и подтвердите свой статус фактами. Удачные кейсы, отзывы клиентов, реальные программы по работе над личным брендом. Лично я организовала бесплатный семинар, на котором предложила выполнить десять заданий и по результатам выбрать человека, с которым будем работать по продвижению бренда. Думаете, кто-то из участников перепалки принял участие?

Конечно, обидные изречения про вашу репутацию расстраивают, особенно когда они не обоснованные. Это на время выбивает из колеи. Но выход из этого есть - продолжайте работать и подтвердите свой статус фактами. Удачные кейсы, отзывы клиентов, реальные программы по работе над личным брендом. Лично я организовала бесплатный семинар, на котором предложила выполнить десять заданий и по результатам выбрать человека, с которым будем работать по продвижению бренда. Думаете, кто-то из участников перепалки принял участие? Изначально планируйте свою концепцию продвижения с учетом возможных негативных реакций.

Подготовьтесь заранее к возможным негативным высказываниям в ваш адрес, проработайте методику поведения, возможно - ответы, официальные заявления и так далее. В будущем это придаст уверенности и ускорит вашу реакцию.

Подготовьтесь заранее к возможным негативным высказываниям в ваш адрес, проработайте методику поведения, возможно - ответы, официальные заявления и так далее. В будущем это придаст уверенности и ускорит вашу реакцию. Всегда трезво оценивайте происходящее

Холодная голова поможет верно оценить возможные пути развития атаки недоброжелателей. Конечно, ваш внутренний голос в моменте начинает кричать и требовать реванша над всеми обидчиками, но спустя время вы понимаете, что совершенно не нужно пускаться в перепалки. Люди делают это специально. Не дайте своим эмоциям взять верх, вы - профессионал и у вас нет необходимости отвечать каждому, почему вы работаете из Азии и почему такая цена за ваши услуги. Наши спортсмены — пример постоянных нападок со стороны прессы и троллей. Александр Коржаков, про которого складывают обидные анекдоты о том, что «укусанная им собака не могла попасть в будку три дня». И таких примеров в социальных сетях масса. И что — никакой реакции: ребята также продолжают играть и зарабатывать деньги.

Холодная голова поможет верно оценить возможные пути развития атаки недоброжелателей. Конечно, ваш внутренний голос в моменте начинает кричать и требовать реванша над всеми обидчиками, но спустя время вы понимаете, что совершенно не нужно пускаться в перепалки. Люди делают это специально. Не дайте своим эмоциям взять верх, вы - профессионал и у вас нет необходимости отвечать каждому, почему вы работаете из Азии и почему такая цена за ваши услуги. Наши спортсмены — пример постоянных нападок со стороны прессы и троллей. Александр Коржаков, про которого складывают обидные анекдоты о том, что «укусанная им собака не могла попасть в будку три дня». И таких примеров в социальных сетях масса. И что — никакой реакции: ребята также продолжают играть и зарабатывать деньги. Планируйте контент заранее.

Очень многое за вас говорят клиенты, успешные кейсы, ваши программы, вебинары, книги и статьи. Все это создают ту самую положительную информационную среду, которая поможет в момент троллинга и специального осквернения вашей репутации. Потому что черный пиар - это всего один-два поста, а ваша репутация - это годы работы. Именно поэтому я постоянно говорю о важности создания информационного поля вокруг себя, чтобы вас воспринимали как экспертов, профессионалов.

Очень многое за вас говорят клиенты, успешные кейсы, ваши программы, вебинары, книги и статьи. Все это создают ту самую положительную информационную среду, которая поможет в момент троллинга и специального осквернения вашей репутации. Потому что черный пиар - это всего один-два поста, а ваша репутация - это годы работы. Именно поэтому я постоянно говорю о важности создания информационного поля вокруг себя, чтобы вас воспринимали как экспертов, профессионалов. Будьте предельно сдержанны.

Не позволяйте эмоциям взять верх. Если вы решили дать официальный ответ на негативную информацию о вас, помните, любая ярость разбивается о спокойствие и доброжелательность. чем уравновешеннее вы будете в этот момент, тем быстрее вас оставят в покое и потеряют всякий интерес. Особенно это касается троллинга.

Не позволяйте эмоциям взять верх. Если вы решили дать официальный ответ на негативную информацию о вас, помните, любая ярость разбивается о спокойствие и доброжелательность. чем уравновешеннее вы будете в этот момент, тем быстрее вас оставят в покое и потеряют всякий интерес. Особенно это касается троллинга. Всему свое время.

Помните, что если вы приняли решение работать с негативом, делать это нужно в течение первой недели после его появления, иначе вы не достигните нужного эффекта. Информация просто потеряет актуальность.

Помните, что если вы приняли решение работать с негативом, делать это нужно в течение первой недели после его появления, иначе вы не достигните нужного эффекта. Информация просто потеряет актуальность. Информация бывает реальной или заказной.

Поэтому я крайне не рекомендую удалять посты или комментарии, которые вы получаете на своих страницах. Если это действительно написал разгневанный клиент, вы разозлите его еще больше. Если же это заказной контент, тем более не показывайте вашим конкурентам, что вы так расправляетесь с обратной связью. На все негативные отзывы давайте логичный и взвешенный ответ.

Поэтому я крайне не рекомендую удалять посты или комментарии, которые вы получаете на своих страницах. Если это действительно написал разгневанный клиент, вы разозлите его еще больше. Если же это заказной контент, тем более не показывайте вашим конкурентам, что вы так расправляетесь с обратной связью. На все негативные отзывы давайте логичный и взвешенный ответ. Есть примеры, когда троллинг превращают в настоящие рекламные компании.

Так, например, Владимир Жириновский — звезда всех юмористических пабликов в стране. Может показаться, что политик — жертва троллинга, однако, если внимательно изучить все публикации, то становится понятно, что данный контент четко продуман и является частью продвижения личности Жириновского в интернете. Как еще немолодому политику стать кумиром молодежи?

Если вы стали жертвой троллинга, посмотрите на это с позитивной стороны. Потому что несмотря на весь негатив, это тоже пиар, создание активности на вашей странице. Подойдите к этой проблеме с юмором, потому что здравый смысл и немного иронии спасают даже в самые сложные моменты. Известный певец и один из любимчиков троллей всех мастей — Филипп Киркоров - даже выпустил видео-клип — свой ответ троллям. В итоге, получилось очень смешно. Это обеспечило певцу миллионные просмотры и перевод негатива в юмор. Вашу реакцию и достойный выход из такой ситуации увидят партнеры, клиенты и просто неравнодушные люди. Пусть это будет еще один кирпичик в копилку вашего опыта, новый кейс, который успешно удалось решить. Не преувеличивайте значение троллей, все их нападки носят кратковременный характер, а ваша жизнь через одну-две недели войдет в привычное русло и про этот негатив все просто забудут.