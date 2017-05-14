Креатив

Гарик "Бульдог" Харламов не устоял перед улыбкой Lay’s®

Гарик &quot;Бульдог&quot; Харламов не устоял перед улыбкой Lay’s®

«Каждый день вкуснее с улыбкой» — так звучит слоган новой кампании от бренда картофельных чипсов Lay’s®, которая проходит по всей Восточной Европе и призывает с улыбкой смотреть на любую ситуацию. На полках магазинов уже появились чипсы в ярких упаковках с «улыбчивым» дизайном, а на российских ТВ экранах вышла серия забавных роликов с участием известного комедийного актера и телеведущего Гарика «Бульдога» Харламова.

Для новых рекламных видео был выбран формат сочетания нескольких различных по сюжету историй, объединенных идеей о том, что улыбка и «улыбчивый» Lay’s® помогут справиться с любой ситуацией. Злая собака, недовольный кассир в супермаркете или «неудобный» сосед в общественном транспорте — самый простой способ разрядить обстановку — улыбнуться. Перед искренней улыбкой не устоит даже Гарик Харламов. Даже если бульдог «разгромил» его квартиру J 

«Кампания Lay’s® Smile — одна из наших любимых. Ее цель — рассказать как можно большему количеству людей о волшебной силе искренней улыбки, которой бывает достаточно для того, чтобы разрядить «грозовую» атмосферу или разрешить сложную ситуацию. А smile-упаковки помогут в этом. Стоит приложить к лицу пачку чипсов Lay’s®, чтобы на нем заиграла широкая улыбка, которая поднимет настроение и себе, и окружающим», — рассказала Дарья Тебар, старший маркетинг-менеджер Lay’s®.

За креативную идею всей кампании отвечало агентство BBDO Moscow, к съемкам роликов привлекли финского режиссера Nalle Sjoblad.

В поддержку новой кампании Lay’s® до конца мая также проходит масштабная акция «Собери миллион улыбок!». Подробности — на сайте laysmillion.ru.

Состав творческой группы:

Frito Lay (клиент)
Давид Борович — старший маркетинг-директор Восточная Европа
Елена Карцева — старший маркетинг-менеджер Восточная Европа
Дарья Тебар — старший маркетинг-менеджер Россия
Екатерина Меркушева — старший бренд-менеджер Восточная Европа
Екатерина Володина — старший бренд-менеджер Россия
Наталья Величкина – бренд-менеджер Россия
Ирина Дроздовская — генеральный продюсер
Оксана Черникова — старший продюсер
Анастасия Герасюк — Insights менеджер 

BBDO Moscow (агентство)
Гатис Мурниекс — креативный директор
Габриэль Михайлеску — руководитель творческой группы
Юля Соарэ — копирайтер
Дмитрий Втулкин — арт-директор
Дмитрий Семенов — копирайтер
Маргарита Акопова — младший арт-директор
Вадим Максимов — копирайтер
Юлия Кошкина — директор отдела по работе с клиентами
Ксения Репина — супервайзер по работе с клиентами
Татьяна Янчогло — менеджер по работе с клиентами
Валерий Горохов — старший продюсер
Дмитрий Рубежов — музыкальный продюсер
Павел Филиппенко — музыкальный продюсер
Сергей Корнеев — директор по стратегии

Елена Клочкова, Наталья Темежникова, Дмитрий Горнов, Александр Новодережкин, Владимир Горшков — дизайн студия

Парк Продакшен (продакшен):
Nalle Sjoblad — режиссер
Daniel Lindholm — оператор
Федя Савельев — художник-постановщик
София Ковалева — продюсер
Варвара Лазарева — продюсер

15.05.2017

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