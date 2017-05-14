Гарик "Бульдог" Харламов не устоял перед улыбкой Lay’s®

«Каждый день вкуснее с улыбкой» — так звучит слоган новой кампании от бренда картофельных чипсов Lay’s®, которая проходит по всей Восточной Европе и призывает с улыбкой смотреть на любую ситуацию. На полках магазинов уже появились чипсы в ярких упаковках с «улыбчивым» дизайном, а на российских ТВ экранах вышла серия забавных роликов с участием известного комедийного актера и телеведущего Гарика «Бульдога» Харламова.

Для новых рекламных видео был выбран формат сочетания нескольких различных по сюжету историй, объединенных идеей о том, что улыбка и «улыбчивый» Lay’s® помогут справиться с любой ситуацией. Злая собака, недовольный кассир в супермаркете или «неудобный» сосед в общественном транспорте — самый простой способ разрядить обстановку — улыбнуться. Перед искренней улыбкой не устоит даже Гарик Харламов. Даже если бульдог «разгромил» его квартиру J

«Кампания Lay’s® Smile — одна из наших любимых. Ее цель — рассказать как можно большему количеству людей о волшебной силе искренней улыбки, которой бывает достаточно для того, чтобы разрядить «грозовую» атмосферу или разрешить сложную ситуацию. А smile-упаковки помогут в этом. Стоит приложить к лицу пачку чипсов Lay’s®, чтобы на нем заиграла широкая улыбка, которая поднимет настроение и себе, и окружающим», — рассказала Дарья Тебар, старший маркетинг-менеджер Lay’s®.

За креативную идею всей кампании отвечало агентство BBDO Moscow, к съемкам роликов привлекли финского режиссера Nalle Sjoblad.

В поддержку новой кампании Lay’s® до конца мая также проходит масштабная акция «Собери миллион улыбок!». Подробности — на сайте laysmillion.ru.

Состав творческой группы:

Frito Lay (клиент)

Давид Борович — старший маркетинг-директор Восточная Европа

Елена Карцева — старший маркетинг-менеджер Восточная Европа

Дарья Тебар — старший маркетинг-менеджер Россия

Екатерина Меркушева — старший бренд-менеджер Восточная Европа

Екатерина Володина — старший бренд-менеджер Россия

Наталья Величкина – бренд-менеджер Россия

Ирина Дроздовская — генеральный продюсер

Оксана Черникова — старший продюсер

Анастасия Герасюк — Insights менеджер

BBDO Moscow (агентство)

Гатис Мурниекс — креативный директор

Габриэль Михайлеску — руководитель творческой группы

Юля Соарэ — копирайтер

Дмитрий Втулкин — арт-директор

Дмитрий Семенов — копирайтер

Маргарита Акопова — младший арт-директор

Вадим Максимов — копирайтер

Юлия Кошкина — директор отдела по работе с клиентами

Ксения Репина — супервайзер по работе с клиентами

Татьяна Янчогло — менеджер по работе с клиентами

Валерий Горохов — старший продюсер

Дмитрий Рубежов — музыкальный продюсер

Павел Филиппенко — музыкальный продюсер

Сергей Корнеев — директор по стратегии

Елена Клочкова, Наталья Темежникова, Дмитрий Горнов, Александр Новодережкин, Владимир Горшков — дизайн студия

Парк Продакшен (продакшен):

Nalle Sjoblad — режиссер

Daniel Lindholm — оператор

Федя Савельев — художник-постановщик

София Ковалева — продюсер

Варвара Лазарева — продюсер