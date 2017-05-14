Совесть провела первый региональный благотворительный квест

14 мая, в воскресенье, в Казани прошел первый общегородской благотворительный квест «Совесть должна быть у каждого». Организатор мероприятия – проект «Совесть», первая в России карта рассрочки.

Через Telegram–бот команды получали задания и искали зашифрованные локации – магазины-партнеры карты рассрочки «Совесть», делали покупки, необходимые для подопечных Фонда «БлагоДарение». В квесте приняли участие журналисты «Комсомольской правды» и «Шахри Казан», популярные блогеры, студенты Казанского федерального университета, представители благотворительного фонда, активные горожане, которые также выразили желание сделать доброе дело.

Для совершения покупок в пользу подопечных фонда у каждой команды была карта рассрочки «Совесть» с определенным номиналом. Участники разгадывали акронимы и анаграммы, проходили манекен-челленджи и даже дешифровали коды азбуки Морзе. Каждая локация квеста считалась пройденной, если на ней были совершены все необходимые покупки.

На прохождение квеста у команд было 2 часа. Первыми с заданиями справилась команда блогеров. Финалом мероприятия стало торжественное вручение подарков подопечным Фонда «БлагоДарение».

Мария Заикина, PR-директор проекта «Совесть»: «Благотворительное мероприятие в виде квеста - отличный способ не просто перечислить в фонд деньги для тех, кто нуждается, но вовлечь активных неравнодушных людей, дать им возможность совместить приятное с полезным – интересно провести выходной и сделать добро. Квест искренне поддержали и журналисты, и блогеры, и студенты КФУ, и просто активные жители Казани – а это самое важное. Определенно, это не последний квест, который мы проводим».

Алсу Сахабутдинова, Фонд «БлагоДарение»: «Благотворительный квест – уникальный формат взаимодействия бизнеса и общества: «Благодаря прошедшему мероприятию Фонд сможет обеспечить социальные приюты и малообеспеченные семьи необходимой одеждой и обувью, средствами связи и даже бытовой техникой. При этом видно, насколько эмоционально вовлечены были все участники: и журналисты, и блогеры, и просто активные горожане! Очень надеемся, таких по-настоящему полезных мероприятий и социально ответственных компаний станет больше».

А вот только несколько отзывов участников:

«Теплое и доброе воскресение с обновленной компанией и хорошим настроением…» - Максим, участник квеста

«Отличная идея квеста!» - Ксения, участник мероприятия