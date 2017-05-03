В I квартале 2017 года объем рекламных бюджетов вырос на 13%

Комиссия экспертов АКАР подвела итоги развития рекламного рынка России за I квартал 2017 года. Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах ее распространения составил около 92 млрд. руб. за вычетом НДС, что на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Все сегменты, за исключением печатных СМИ, показали прирост к показателям I квартала 2016 года.
Самым динамично развивающимся сегментом остается Интернет, который эксперты АКАР и IAB Russia предварительно оценили в 34.5-35.5 млрд. рублей, что на 23% больше, чем годом ранее. Окончательные данные и детализация по подсегментам будут предоставлены по завершении оценки экспертами IAB Russia, которые внедрили новую методику подсчета объемов рынка в прошлом году.
Вторым сегментом по увеличению объемов стал Out-of-Home, чьи бюджеты выросли на 12%. В денежном эквиваленте это более 10,5 млрд. рублей, где 8 млрд. приходится на наружную рекламу, чей объем увеличился на 10%.
Также значительной рост (+40%) показал подсегмент нишевого телевидения, куда рекламодатели направили более 1 миллиарда своих бюджетов, а доля основных телеканалов составила более 38 млрд. рублей, что равноценно росту на 9%. В целом телевизионная реклама увеличила бюджеты до 39 млрд. рублей, показав прирост в 10%.
Сегмент радио увеличил показатели на 8%, собрав более 3 млрд. бюджетов рекламодателей.
Объем рекламы в прессе был оценен в 3.4-3.6, что на 18% меньше, чем в 2016 году. Самая значительная потеря бюджетов произошла среди рекламных изданий (-58%), куда были направлены только 0,4 млрд. рублей. Реклама в газетах сократилась на 11%, собрав более 1 млрд. рублей. Наименьшее падение наблюдается среди журнальных изданий – здесь бюджеты сократились на 4%, а объем денежных средств составил 2 млрд. рублей.
Объем рекламы в средствах ее распространения в январе-марте 2017 года
|
Сегменты
|
Январь-Март 2017 года млрд.руб.
|
Динамика %
|
Телевидение
|
39.1-39.6
|
10
|
в т.ч. основные каналы
|
38.1-38.6
|
9
|
нишевые каналы
|
1.03
|
40
|
Радио
|
3.0-3.2
|
8
|
Пресса
|
3.4-3.6
|
-18
|
в т.ч. газеты
|
1.0-1.1
|
-11
|
журналы
|
2.0-2.1
|
-4
|
рекламные издания
|
0.4
|
-58
|
Out of Home
|
10.5-10.7
|
12
|
в т.ч. наружная реклама
|
8.4-8.6
|
10
|
Интернет*
|
34.5-35.5
|
23
|
ИТОГО
|
91.0-92.0
|
13
*окончательные данные и детализация по подсегментам будут предоставлены по завершении оценки экспертами IAB Russia.
Суммарный объем региональной рекламы в средствах ее распространения по четырем медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе – в I квартале 2017 года за вычетом НДС, по оценке экспертов АКАР, составил 9.4-9.9 млрд.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 2%.
Сергей Веселов, сопредседатель Комитета исследований, аудита и рекламных технологий АКАР:
«В 1-м квартале 2017 года российский рекламный рынок продемонстрировал очень высокую динамику. Полученный результат – рост на 13% – оказался даже несколько выше ожиданий экспертов. При этом отметим, что фактически все основные сегменты – телевидение, радио, наружная реклама, интернет – показали уверенное наращивание рекламных бюджетов. Даже по сегменту прессы можно говорить о некотором позитиве, по крайней мере по подсегменту центральной прессы падение составило всего 6%, тогда как по итогам 2016 года оно равнялось 13%».
Алексей Ковылов, Президент АКАР, генеральный директор агентств Grey Moscow и Geometry Global:
«Уже пятый квартал подряд наблюдается положительная динамика общего объема рекламы в средствах ее распространения во всех сегментах, за исключением прессы.
Если на стыке 2015 и 2016 годов мы были свидетелями резких колебаний и разнонаправленного движения рынка, то сегодня отмечается сохранение достигнутой стабильности в рамках результатов 2016 года, когда был зафиксирован рост в 11%. Есть все основания рассматривать хороший старт года как благоприятную основу для бизнеса и обоснованный сигнал рекламодателям продолжать наращивать свою рекламную и медийную активность».
Комментарии
Написать комментарий