В I квартале 2017 года объем рекламных бюджетов вырос на 13%

Комиссия экспертов АКАР подвела итоги развития рекламного рынка России за I квартал 2017 года. Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах ее распространения составил около 92 млрд. руб. за вычетом НДС, что на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Все сегменты, за исключением печатных СМИ, показали прирост к показателям I квартала 2016 года.

Самым динамично развивающимся сегментом остается Интернет, который эксперты АКАР и IAB Russia предварительно оценили в 34.5-35.5 млрд. рублей, что на 23% больше, чем годом ранее. Окончательные данные и детализация по подсегментам будут предоставлены по завершении оценки экспертами IAB Russia, которые внедрили новую методику подсчета объемов рынка в прошлом году.

Вторым сегментом по увеличению объемов стал Out-of-Home, чьи бюджеты выросли на 12%. В денежном эквиваленте это более 10,5 млрд. рублей, где 8 млрд. приходится на наружную рекламу, чей объем увеличился на 10%.

Также значительной рост (+40%) показал подсегмент нишевого телевидения, куда рекламодатели направили более 1 миллиарда своих бюджетов, а доля основных телеканалов составила более 38 млрд. рублей, что равноценно росту на 9%. В целом телевизионная реклама увеличила бюджеты до 39 млрд. рублей, показав прирост в 10%.

Сегмент радио увеличил показатели на 8%, собрав более 3 млрд. бюджетов рекламодателей.

Объем рекламы в прессе был оценен в 3.4-3.6, что на 18% меньше, чем в 2016 году. Самая значительная потеря бюджетов произошла среди рекламных изданий (-58%), куда были направлены только 0,4 млрд. рублей. Реклама в газетах сократилась на 11%, собрав более 1 млрд. рублей. Наименьшее падение наблюдается среди журнальных изданий – здесь бюджеты сократились на 4%, а объем денежных средств составил 2 млрд. рублей.

Объем рекламы в средствах ее распространения в январе-марте 2017 года

Сегменты Январь-Март 2017 года млрд.руб. Динамика % Телевидение 39.1-39.6 10 в т.ч. основные каналы 38.1-38.6 9 нишевые каналы 1.03 40 Радио 3.0-3.2 8 Пресса 3.4-3.6 -18 в т.ч. газеты 1.0-1.1 -11 журналы 2.0-2.1 -4 рекламные издания 0.4 -58 Out of Home 10.5-10.7 12 в т.ч. наружная реклама 8.4-8.6 10 Интернет* 34.5-35.5 23 ИТОГО 91.0-92.0 13

*окончательные данные и детализация по подсегментам будут предоставлены по завершении оценки экспертами IAB Russia.

Суммарный объем региональной рекламы в средствах ее распространения по четырем медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе – в I квартале 2017 года за вычетом НДС, по оценке экспертов АКАР, составил 9.4-9.9 млрд.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 2%.

Сергей Веселов, сопредседатель Комитета исследований, аудита и рекламных технологий АКАР:

«В 1-м квартале 2017 года российский рекламный рынок продемонстрировал очень высокую динамику. Полученный результат – рост на 13% – оказался даже несколько выше ожиданий экспертов. При этом отметим, что фактически все основные сегменты – телевидение, радио, наружная реклама, интернет – показали уверенное наращивание рекламных бюджетов. Даже по сегменту прессы можно говорить о некотором позитиве, по крайней мере по подсегменту центральной прессы падение составило всего 6%, тогда как по итогам 2016 года оно равнялось 13%».

Алексей Ковылов, Президент АКАР, генеральный директор агентств Grey Moscow и Geometry Global:

«Уже пятый квартал подряд наблюдается положительная динамика общего объема рекламы в средствах ее распространения во всех сегментах, за исключением прессы.

Если на стыке 2015 и 2016 годов мы были свидетелями резких колебаний и разнонаправленного движения рынка, то сегодня отмечается сохранение достигнутой стабильности в рамках результатов 2016 года, когда был зафиксирован рост в 11%. Есть все основания рассматривать хороший старт года как благоприятную основу для бизнеса и обоснованный сигнал рекламодателям продолжать наращивать свою рекламную и медийную активность».