Японский бренд UNIQLO откроет первый магазин в Нижнем Новгороде

После масштабной серии открытий в Москве этой весной мировой ритейлер одежды UNIQLO продолжает стремительную экспансию на российском рынке и готовит к запуску свой первый магазин в Нижнем Новгороде.

Новый магазин UNIQLO в Нижнем Новгороде начнет свою работу 25 августа. Площадью более 1600 м2, он разместится на первом этаже ТРЦ «Фантастика», крупнейшего торгово-развлекательного центра города и области. UNIQLO Фантастика станет двадцатым магазином розничной сети в России.

Говоря об экспансии в новый российский регион, Такахиро Вакабаяши (Takahiro Wakabayashi), Вице-президент группы компаний Fast Retailing, отмечает: «Открытие первого магазина UNIQLO в Нижнем Новгороде – одно из важных событий для нас. Мы очень гордимся тем, что российские покупатели оценили UNIQLO и проявили лояльность к концепции LifeWear, поэтому мы приложим все усилия, чтобы достойно представить бренд в Нижнем Новгороде. Мы уверены, что порадуем покупателей UNIQLO высоким уровнем сервиса и традиционным японским качеством не только здесь, но, в будущем, и в других городах России.»

Как и во всех магазинах японского бренда, в UNIQLO Фантастика будет представлена функциональная, качественная и комфортная одежда лаконичного дизайна, созданная в рамках концепции LifeWear (пер. – «Одежда для жизни»). Она подойдет каждому в любой жизненной ситуации.

В настоящее время представлено 19 магазинов UNIQLO в двух столицах России – в Москве и Санкт-Петербурге.