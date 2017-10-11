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Uniqlo и Школа дизайна НИУ ВШЭ представили проект в поддержку программы Uniqlo Recycle в России

Uniqlo и Школа дизайна НИУ ВШЭ представили проект в поддержку программы Uniqlo Recycle в России

Студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ создали серию уникальных моделей, творчески переосмыслив дизайн повседневных вещей UNIQLO. Специальная коллекция призвана обратить внимание на глобальную инициативу UNIQLO Recycle и вдохновить еще больше покупателей подарить старую одежду бренда нуждающимся людям по всей России.

В течение учебного модуля студенты направления «Мода» работали под руководством  кураторов Екатерины Павелко, Марии Смирновой и Екатерины Сычевой. Вместе они создали специальный арт-проект, посвященный возможностям sustainable fashion (Пер. – «Новая жизнь старых вещей»). Начинающие дизайнеры экспериментировали с формой и различными приемами стилизации, используя такие технологии, как переработка, деконструкция и создание нового из старого с помощью техники upcycling. Совместная работа показывает, как в использованные вещи можно «вдохнуть» вторую жизнь, переосмыслив их в новом качестве. В проекте задействована та одежда бренда, которая была пожертвована в рамках программы UNIQLO Recycle, но по своему состоянию не подлежала дальнейшей передаче.

В 2015 году бренд UNIQLO объявил о запуске проекта UNIQLO Recycle в России. Специально для этих целей в магазинах были установлены коробки (UNIQLO Recycling Box), в которые любой желающий может сдать ношеную одежду бренда в хорошем состоянии. Собранные вещи перераспределяются и передаются нуждающимся по всей России —  малоимущим семьям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Все покупатели UNIQLO могут участвовать в проекте, поместив ненужную чистую одежду в специальные коробки, расположенные в каждом магазине UNIQLO.

Данная инициатива носит глобальный характер. С момента запуска в 2006 году было собрано и передано более 20 миллионов вещей в 62 странах и регионах всего мира.

12.10.2017

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