Uniqlo и Школа дизайна НИУ ВШЭ представили проект в поддержку программы Uniqlo Recycle в России

В течение учебного модуля студенты направления «Мода» работали под руководством кураторов Екатерины Павелко, Марии Смирновой и Екатерины Сычевой. Вместе они создали специальный арт-проект, посвященный возможностям sustainable fashion (Пер. – «Новая жизнь старых вещей»). Начинающие дизайнеры экспериментировали с формой и различными приемами стилизации, используя такие технологии, как переработка, деконструкция и создание нового из старого с помощью техники upcycling. Совместная работа показывает, как в использованные вещи можно «вдохнуть» вторую жизнь, переосмыслив их в новом качестве. В проекте задействована та одежда бренда, которая была пожертвована в рамках программы UNIQLO Recycle, но по своему состоянию не подлежала дальнейшей передаче.

В 2015 году бренд UNIQLO объявил о запуске проекта UNIQLO Recycle в России. Специально для этих целей в магазинах были установлены коробки (UNIQLO Recycling Box), в которые любой желающий может сдать ношеную одежду бренда в хорошем состоянии. Собранные вещи перераспределяются и передаются нуждающимся по всей России — малоимущим семьям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Все покупатели UNIQLO могут участвовать в проекте, поместив ненужную чистую одежду в специальные коробки, расположенные в каждом магазине UNIQLO.

Данная инициатива носит глобальный характер. С момента запуска в 2006 году было собрано и передано более 20 миллионов вещей в 62 странах и регионах всего мира.