Время разделить домашние обязанности!

Что бы ни утверждали медийные заголовки, мы живем в золотую эпоху гендерного равенства, когда мужчины и женщины обладают значительным уровнем свобод в личном и профессиональном планах. Женщины добиваются успеха в карьере, какую бы сферу деятельности они ни выбрали. Но даже с разрушением стеклянного потолка во внешнем мире, в пределах дома прогресс не столь очевиден. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в среднем женщина в семье тратит в два раза больше времени на домашние дела, чем мужчина. В России женщины выполняют 64,5% работы по дому, в Великобритании – 66%, в Италии – 80%, во Франции 73%, и равенство в домашних заботах женщинам еще предстоит отвоевать. Новая социальная кампания Indesit призывает поменять положение вещей и показывает мир, в котором каждая семья распределяет домашние обязанности поровну.

Стартующая этой весной кампания # ЛучшеВместе - это увлекательный проект, рассчитанный на весь 2017 год. Цель Indesit – одного из крупнейших «семейных брендов» бытовой техники – привлечь внимание к неравномерному разделению домашних обязанностей. Бренд стремится вовлечь аудиторию в обсуждение проблемы и предлагает подумать, как каждый может изменить ситуацию в своей семье к лучшему. В рамках проекта в социальных сетях будет запущен опрос, который позволит людям оценить уровень распределения задач в собственных семьях. Также стартует мини-сериал «Большой семейный переворот», в котором реальные семейные пары поменяются ролями и обязанностями в рамках челленджа #ЛучшеВместе.

«Мы всегда гордились нашими надежными решениями, которые помогают семьям справляться с домашними хлопотами, - говорит Александра Русу (Alexandra Rusu), глава маркетингового отдела Indesit EMEA. - Мы очень хорошо знаем наших покупателей – например, понимаем, что чаще всего женщины выбирают технику для дома, поскольку именно они ею пользуются. Но просто принимать существующую ситуацию недостаточно. Мы должны рассказывать об опыте наших покупателей, уважать их ежедневный труд и попытаться поменять ситуацию в лучшую сторону».

«С помощью нашей вдохновляющей кампании мы хотим в непринужденной и одновременно мотивирующей манере рассказать о том, как распределяются обязанности по дому. #ЛучшеВместе – это призыв к действию, – объясняет Пиеро Пракки (Piero Pracchi), старший директор по брендам и диджитал-маркетингу Whirlpool EMEA. — Работа по дому — это важная часть жизни, и, хотя это не самое веселое занятие, его можно сделать более приятным. Конечно, в этом помогает правильная бытовая техника, но гораздо важнее, чтобы домашняя работа не была обязанностью кого-то одного в семье».

«Домашнее равноправие»: от мечты к реальности

Indesit создает контент, побуждающий людей задуматься о вещах, которые часто принимаются как должное. Новая кампания Indesit будет реализована в социальных сетях и онлайн-СМИ, а фраза #ЛучшеВместе также станет ядром рекламной кампании.

Чтобы каждый мог почувствовать важность «честного» распределения работы по дому, Indesit предложит пользователям пройти онлайн-опрос и выяснить, насколько дружно их семья справляется с домашними обязанностями. Итоги масштабного исследования будут подведены в течение года, а тем временем участники смогут делиться личными результатами опроса в Facebook и обсуждать их с друзьями. Чтобы сделать кампанию более увлекательной, Indesit разработает приложение, с помощью которого участники будут обмениваться анимациями и эмодзи в социальных сетях. Indesit также будет сотрудничать с известными блогерами и лидерами мнений, чтобы вовлечь в обсуждение как можно больше людей.

«Большой семейный переворот»

Помимо дискуссий важны реальные действия. В сериале «Большой семейный переворот» на YouTube можно будет наблюдать за жизнью семей, решившихся участвовать в челлендже «ЛучшеВместе». Передача будет запущена во Франции, Италии, Великобритании и России. Семейным парам предстоит поменяться ролями: мужчины будут гладить белье, готовить и помогать детям с домашним заданием, а жены – мыть машины, красить стены, чинить мебель. Программа покажет, что значит «делать вместе» в условиях реальной семейной жизни.

Российскую версию шоу будет вести Ольга Шелест. Выход первой серии запланирован на российском Youtube-канале Indesit Russia во втором квартале 2017 года. В семье Ольги и Алексея Овчинниковых муж будет готовить ужины и заниматься тремя детьми, а жена – выгуливать собаку и наслаждаться появившимся свободным временем. В семье Калашниковых – бабушки, мамы и двух ее маленьких дочерей – бабушка научит свою дочь навыкам домоводства и передаст ей фирменные семейные рецепты, а сама отправится в салон красоты. В семье Шаповаловых папа возьмёт на себя заботу о детях и кошке, а мама займётся починкой машины. А в семье Шестиалтыновых папа Дима – профессиональный повар – будет радовать своих домашних кулинарными шедеврами, а мама Настя сможет заняться делами, которые постоянно откладывала.