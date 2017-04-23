Дизайн пива "Стрелец"

Несмотря на утонченную стилистику старинной гравюры, которую предложила в качестве основной графической идеи для пива «Стрелец» студия бренд-дизайна Uniqa Creative Engineering, Стрелец – больше не абстрактный исторический персонаж, а живой характер: хитрый прищур, спокойное лицо, косая сажень в плечах и полная уверенности поза защитника родной земли.

Достойному бренду со славной историей – достойное место в настоящем и будущем!