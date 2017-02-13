Логотип, фирменный стиль и дизайн упаковки пива для ресторана "Grut"

Брендинговое агентство «Супрематика» разработало логотип, фирменный стиль и дизайн упаковки одноименного бренда пива для ресторана Grut, расположенного на юге Москвы.

Ресторан обладает уникальным интерьером с нестандартным использованием текстур. Бетон, дерево, металлические конструкции, необлицованные стены, утопающая в зелени веранда, действующая пивоварня. Почти все детали и предметы сделаны вручную и из «живых» материалов.

Под стать интерьеру, айдентика деликатно строится на минималистичном шрифтовом знаке и философских иллюстрациях, на которых текстуры спилов дерева оживают и превращаются в разнообразные пейзажи.

Креативный директор, дизайнер: Владимир Лифанов

Руководитель проекта: Марина Локтеева