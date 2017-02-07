Чисто, символически. Ребрендинг линейки препаратов Полисан

Лекарство должно работать. Упаковка для лекарства тоже. :OTVETDESIGN провел ребрендинг серии медицинских препаратов Полисан. Для марки была разработана собственная функциональная система символов, с помощью которой удобно и просто маркировать всю продукцию.

В основу системы легли принципы и элементы различных шифровальных азбук. Фармакологические особенности, лекарственную форму и способы применения препарата мы закодировали в символы, создав таким образом новый медицинский язык — структурированный и удобный в использовании медицинскими работниками.

Система проста для запоминания — в ней небольшое количество элементов, смысл которых интуитивно понятен. Минималистичный дизайн акцентирует внимание на главном — инструкции. Она выведена черным по белому с помощью лаконичных символов, помогающих идентифицировать препарат.

В итоге получилась не просто упаковка, а уникальная азбука лекарств. Куда проще, понятнее и практичнее латыни.