J7 полностью поменял свой имидж

В начале 2017 года известный бренд соков J7® объявил об имиджевых изменениях. В основе его нового позиционирования – стремление бренда помочь покупателям сохранить позитивный настрой на целый день благодаря солнечным фруктам, которые J7® отбирает для своих соков. Отсюда запоминающийся позитивный слоган кампании: «Подъем, настроение!»

Важным элементом нового дизайна упаковки стали «солнце-фрукты» — яркие и аппетитные, они излучают энергию солнца, которую несет в себе сок. На каждой упаковке появились занимательные истории, в которых покупатели узнают себя в радостные моменты из повседневной жизни. Еще больше хорошего настроения подарят вдохновляющие цитаты от известных людей.

Не остался без обновлений и сам логотип J7®. Не все знают, что изначально в названии бренда был заложен простой смысл — первая линейка соков состояла из 7 вкусов, это и послужило основанием для названия — J7®, где «J» заглавная буква от английского «Juice» (cок). Сегодня на выбор покупателям предлагается 14 оригинальных вкусов J7, а новый логотип бренда разработан с учетом мировых трендов дизайна. Его авторство принадлежит международному агентству Dragon Rouge, которое входит в пятерку крупнейших креативных агентств мира.

«У бренда J7® богатая история. Он 23 года на рынке. Его знают 97% потребителей[1], - говорит коммерческий директор соковой категории Евгений Капустин. - Новое позиционирование и визуализация подчеркивают яркую индивидуальность бренда и упрощают навигацию по вкусам для наших покупателей, которым теперь будет легче ориентироваться в ассортименте бренда на полке магазинов. Каждый J7® имеет свой цвет и визуальные элементы, отвечающие определенному вкусу. Мы уверены, что все эти изменения позволят не только сохранить нашу лояльную аудиторию покупателей, но и привлекут новых почитателей ярких солнечных вкусов J7®».

В поддержу перезапуска бренда была разработана новая ТВ-кампания с оригинальной концепцией. История, рассказанная в ролике, обыгрывает легенды древнего народа Майя. По сюжету, племена Майя, которые чтили культ солнца, всегда радовались, когда светило было в небе, и очень печалились, когда солнце уходило за тучи. Древние Майя не хотели с этим мириться и однажды построили солнце-выжималку, с помощью которой они могли собирать энергию солнца и долгое время оставаться в прекрасном расположении духа.

Сегодня J7® помогает людям поддерживать свое хорошее настроение , сохраняя всю энергию солнца из сока спелых фруктов.

Креативная идея рекламной кампании принадлежит агентству «Родная Речь». Производством занималась студия «Даго Пикчерз» под руководством режиссера Хулио дель Аламо (Julio del Alamo).

Производство ролика:

Креативная идея – агентство «Родная Речь» (Leo Burnett Group Russia)

Production – студия «Даго Пикчерз»

Режиссер – Хулио дель Аламо (Julio del Alamo)