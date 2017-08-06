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1,2 млн литров "солнечного сока" или во что играть, чтобы бесплатно полететь в Мексику: разбор кейса от J7®

1,2 млн литров &quot;солнечного сока&quot; или во что играть, чтобы бесплатно полететь в Мексику: разбор кейса от J7®

Переоценить значимость мобильного маркетинга в 2017 году невозможно. По данным Mediascope, каждый второй россиянин активно использует смартфоны. Ежедневно 39% пользователей открывают до 5 приложений в день, 27% - до 8, 17% - до 12, еще 17% - от 13 и более. Поэтому все больше брендов переводят рекламную деятельность в мобильный формат, создавая оригинальные акции и приложения, привязанные к смартфонам и планшетам.

В 2017 году этот тренд поддержал бренд J7®, запустив приложение «Охотники за Солнцем». Россиянам, страдающим от дефицита солнечных дней этим летом, креативная команда J7® предложила «ловить» хорошую погоду с помощью смартфона. Для этого достаточно было скачать приложение и направить камеру на солнце. Его энергия «превращалась» в монеты, которые необходимо собирать, чтобы  получить как можно больше литров «солнечного сока». Если небо пасмурное, заработать баллы можно было, отсканировав «солнце-фрукты», изображенные на упаковке соков и нектаров J7®.Создатели приложения намеренно отказались от любых ограничений. Чем дольше игроки направляли камеру на солнце, тем больше монет зарабатывали, а значит «солнечную энергию» можно было собирать целыми днями. Такое решение связано с идеей акции: участники, включаясь в игру, действительно больше времени проводили на солнце, улучшая свое настроение.

Акция проходила 2,5 месяца. В ней приняли участие более 28 тысяч человек, в совокупности собравшие более трех миллионов литров «солнечного сока». Накапливая баллы, пользователи приложения получали гарантированные призы: сертификаты в книжный онлайн-магазин, подписку в онлайн-кинотеатр, поездку на такси или сертификаты на яркие впечатления и интересные события. Главный приз - неделю в солнечной Мексике для двоих - получил лучший «охотник за солнцем». Им стал житель Иркутска Денис Тирских, который первым добрался до цифры 1 000 000 л. В свою победу Денис не верил до последнего момента, и отреагировал на нее очень эмоционально [пунктуация автора сохранена – прим.]:

«Ущипните меня кто-нибудь!!! Это невероятно!!! Для нас из Иркутска побывать в Мексике звучит нереальнее, чем побывать на Марсе!!! Уже в голове играет заводной мексиканский мотивчик, когда услышу его вживую, то расцелую всех этих замечательных людей в традиционных нарядах и сомбреро - будем петь с ними, пока голос не сядет!!! Эмоции от победы зашкаливают, хотя, наверное, если бы проиграл, то, как и большинство, дальше бы жил с мыслью, что выиграть невозможно и побеждают определенные ребята из списка. Но конкурсы от ПепсиКо теперь можно считать проверенными - будем участвовать в чем-нибудь интересненьком и дальше! Планирую отправиться в поездку со своей любимой девушкой Татьяной. Надеюсь, что это станет нашим свадебным путешествием!».

Активный игрок продолжил «коллекционировать» ясную погоду даже после победы. К концу акции у него накопилось почти 1,2 млн литров «солнечного сока».

«Нашей акцией мы хотели помочь людям наслаждаться ясной погодой по максимуму: получать необходимый для здоровья организму витамин D, быть позитивнее и чаще улыбаться. Именно такой подход к покупателям мы считаем правильным и необходимым», - отметила Ирина Полетаева, бренд-менеджер J7.

Приложение попало в Топ-200 игр Google Play. Механику акции и приложение разработало digital-агентство Mosaic. Интерфейс приложения был выполнен в южноамериканском стиле: с индейскими орнаментами и мексиканским саунд-треком. Это прямая отсылка к новому телевизионному ролику J7, обыгрывающему легенды древнего народа Майя. По сюжету, племена Майя, которые чтили культ солнца,  всегда радовались, когда светило было в небе, и очень печалились, когда солнце уходило за тучи. Древние Майя не хотели с этим мириться и однажды построили солнце-выжималку, с помощью которой они могли собирать энергию солнца и долгое время оставаться в прекрасном расположении духа.

07.08.2017

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