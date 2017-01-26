Smurfit Kappa получила пять наград на конкурсе упаковки WorldStar Awards

Пять решений, разработанных дизайнерами Группы Smurfit Kappa, завоевали награды одного из самых престижных международных конкурсов упаковочных решений WorldStar Awards 2017 от Всемирной организации упаковки и упаковочных материалов. Наградами были отмечены инновационные и экологичные упаковочные решения в категориях: «Электроника», «Транспортная упаковка» и «Продукты питания и напитки».

Состав победителей конкурса в этом году наглядно демонстрирует, что инновации активно разрабатываются Группой на всей территории присутствия Smurfit Kappa в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка): победителями стали подразделения из Польши, Чехии, Австрии и Дании.

Польское подразделение Группы Smurfit Kappa получило награду за решение для транспортировки охлажденных соков Ice Box. Эта упаковка помещается на полку стандартного холодильника, имеет встроенный кран и удобную ручку для переноски, а также имеет отверстие для набора картонных стаканчиков, что делает ее идеальным решением для пикника. Вторую награду команда из Польши получила за экологичную картонную упаковку SoFruPack, которая позволяет сохранять фрукты неповрежденными во время перевозки, а затем может быть переработана для повторного использования.

Жюри конкурса также отметило разработанное командой из Чехии решение Levitating Player, предназначенное для защиты высококачественной аудио- и видеотехники при перевозках на большие расстояния. Особенностью этой упаковки является «парящий» дизайн, смягчающий колебания и предотвращающий контакт перевозимой продукции с внешними стенками. Обычно для этого применяются пенопластовые уплотнители, однако дизайнеры Smurfit Kappa заменили их на вставки специальной формы из картона, что сделало такую упаковку полностью перерабатываемой.

Дизайнеры Smurfit Kappa из Дании получили приз за инновационную конструкцию транспортной упаковки для изогнутых алюминиевых листов, требующую меньшего объема сырья при производстве и способствующую увеличению количества одновременно транспортируемых поддонов. А гибкая упаковка для книг Flexible Book Packaging, созданная австрийским подразделением Группы, удостоилась награды за высокий уровень защиты при транспортировке, который снизил затраты клиента на повторное производство и отправку продукции более, чем на 60%.

Комментируя полученные на WorldStar Awards награды, вице-президент по инновациям и развитию Smurfit Kappa Арко Беркенбош (Arco Berkenbosch) сказал: «Для нас большая радость и честь завоевать пять наград WorldStar Awards. Это заслуга наших клиентов и дизайнеров мирового уровня, которые увлеченно занимаются разработкой инновационных упаковочных решений каждый день».

WorldStar Awards — крупнейший международный конкурс в сфере упаковки, присуждаемый за непрерывное развитие дизайна и технологий упаковки. Финал конкурса состоялся в Вене в ноябре 2016 года, в ходе которого члены Всемирной организации упаковщиков (WPO) и представители 23-х ассоциаций-производителей упаковки оценивали 291 проект из 35 стран мира.

Награды присуждались упаковочным решениям в категориях: «Продукты питания и напитки», «Здоровье и красота», «FMCG», «Товары элитного потребления», «Фармацевтика и медицинская промышленность», «Электроника», «Упаковка для точек продаж», «Транспортная упаковка», «Прочее». Представленные на конкурсе упаковочные решения жюри оценивало по следующим критериям: защита и сохранение содержания упаковки, простота в обращении, привлекательность для продаж, экономичность и экологичность материалов, изобретательность дизайна и адаптация к локальным условиям. Церемония награждения победителей конкурса этого года пройдет в мае 2017 года.