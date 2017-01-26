Здание ЦДХ и коллекцию союза художников СССР отдадут государству

Источники TANR, близкие к Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), не раскрывая подробностей, сообщили, что коллекция советской живописи, собранная за годы существования Союза художников СССР (СХ), перейдет к Российской Федерации. Здание Центрального дома художников, вероятно, также станет собственностью государства. По имеющейся у нас информации, решению о передаче коллекции предшествовал обыск у главы МКСХ Масута Фаткулина. Сам Фаткулин, а также директор ЦДХ Василий Бычков ситуацию пока не комментируют. Однако в конфедерации не опровергают тот факт, что судьба коллекции сейчас активно обсуждается.

Полотно Сергея Базилева "Однажды на дороге", 1983 года на выставке в ЦДХ. Фото: Татьяна Маркина, TANR

Если решение о смене собственника подтвердится, это будет означать, что коллекционеры советской живописи лишились последнего источника качественных работ, ЦДХ в нынешнем виде вскоре исчезнет, а занимаемая им часть здания на Крымском Валу, скорее всего, отойдет Третьяковской галерее, с которой ЦДХ сейчас делит здание.

Как и в случае со многими предприятиями, организациями и союзами, имущество которых после распада СССР меняло собственников, распределение активов СХ СССР вызывает много споров, которые не только не утихают, но становятся все жестче. Коллекция является лакомым куском для многих институций (Третьяковской галереи или, например, РОСИЗО), не говоря уже о самом здании — то, что Третьяковской галерее остро не хватает выставочных площадей, ее директор Зельфира Трегуловаотмечала не раз. «Это не совсем скромно, но дело в том, что, придя в музей, я действительно поставила как цель и задачу долгосрочного развития восстановить справедливость в отношении этого здания и этой коллекции», — говорила в мае 2016 года Зельфира Трегулова «Новой газете».

Живопись Александра и Петра Смолиных, 1960-е годы. Фото: Татьяна Маркина, TANR

Ассоциация общественных объединений «Международная конфедерация союзов художников» (МКСХ) была образована в 1992 году. На сайте конфедерации уточняется, что ее учредителями являются союзы художников, входившие в состав Союза художников СССР, и объявленные на последнем (VIII) съезде его правопреемниками. При образовании конфедерации все, что оказалось на территории каждой из бывших советских республик, вошло в юрисдикцию соответствующего национального союза. Ряд важных объектов оставили общими, например здание ЦДХ, издательство «Галарт» (бывший «Советский художник»), Дом творчества «Сенеж», «Подольск — АРТ Центр», выпускающий материалы для художников, и несколько нежилых помещений в Москве, которые сдаются в аренду. Коллекцию, оставшуюся от СХ СССР, решили считать единой и неделимой, и она целиком перешла в ведение конфедерации.

Коллекция конфедерации включает в себя около 50 тыс. произведений искусства, в том числе 4,5 тыс. картин. Эти произведения закупались десятилетиями в советскую эпоху с выставок (например, всесоюзных) и из мастерских художников. Часть работ перераспределялась в музеи, например Государственную Третьяковскую галерею, часть оставалась в фондах СХ, из них формировали национальные и международные путешествующие выставки. Качество работ неровно: попадаются лучшие вещи первых советских мастеров, но немало и купленных у номенклатуры СХ СССР, ведь продажи в союз были главным источником дохода советских художников. Хранится коллекция на базе упомянутого «Подольск — АРТ Центр».

В 2014 году пристальное внимание к МКСХ было приковано из-за продажи на аукционе Sotheby’s полотен соцреалистов из собрания конфедерации. Для сенсационных торгов тогда выбрали лучшие вещи собрания: «Юного конструктора» Александра Дейнеки(1966), «Над снегами» Георгия Нисского (1964), «Воспоминание о военном хлебе» Юрия Пименова (1963), «Идет первый теплоход» Владимира Стожарова (1965). К ним добавили графику первых имен соцреализма и набор работ действующих членов СХ. Лондонские торги принесли конфедерации около £2 млн; один только Нисский ушел за £1,5 млн. Это самая высокая цена, полученная на аукционах не просто за работы Георгия Нисского, но и вообще за произведение социалистического реализма, и вторая, если рассматривать в целом русских художников второй половины ХХ века, — дороже «Над снегами» только «Жук» Ильи Кабакова (1982), проданный в 2008 году за £2,9 млн. Купил и Нисского, и еще несколько работ (они появлялись на аукционе в два приема) Алексей Ананьев, основатель ИРРИ, — сейчас их можно видеть на почетном месте в обновленной экспозиции института.

Шедевры из коллекции МКСХ - полотна Зураба Церетели, Таира Салахова, Георгия Нисского, Александра Дейнеки. Фото: Татьяна Маркина, TANR

Инициатором выхода коллекции на рынок был глава конфедерации — художник Масут Фаткулин. Вырученные средства планировалось использовать для проведения крупных выставок и возобновления практики закупок у художников. Инициативу собирались развивать. Несколько работ, например «Мальчики» Александра Дейнеки, были проданы крупным коллекционерам в России, конфедерация даже основала для продажи соцреализма специальную галерею в ЦДХ.

В 2016 году министр культуры РФ Владимир Мединскийинициировал проверку Генпрокуратуры по факту вывоза из страны картин, которые были выставлены на торги Sotheby’s. Как передавал ТАСС, претензии Генпрокуратуры были связаны с порядком выдачи министерством разрешений на вывоз культурных ценностей за границу. Управление Минкультуры по Центральному федеральному округу в 2014 году оформило на главу МКСХ Масута Фаткулина и главного хранителя коллекции Рушанию Ахунову разрешительные документы на вывоз за рубеж восьми произведений живописи и восьми графических работ. При этом разрешения они получили как частные лица, хотя собственником произведений искусства являлась конфедерация, отмечало информагентство.

Составить представление о собрании МКСХ еще можно успеть: прямо сейчас на третьем этаже ЦДХ показана чуть не тысяча произведений живописи, графики, скульптуры и ткачества (до 19 марта). Здесь можно увидеть «Юного конструктора» Александра Дейнеки, «Лирическое новоселье» Юрия Пименова, самолеты Георгия Нисского. А также блок работ 1920–1930-х годов: вариант «Новой планеты» Константина Юона, полотна Мартироса Сарьяна, Павла Кузнецова, Игоря Грабаря. Сейчас цены на советское искусство упали, но £10 млн перечисленное стоит точно. Есть еще Тышлер, Попков, Жилинский, Стожаров. И бесчисленное множество работ менее именитых авторов, которые с рыночной точки зрения не стоят почти ничего, но, развешанные ровными рядами, дают серьезные поводы для размышлений о художниках советских — и современных. Объявлялось, что после завершения выставки шедевры советского искусства отправятся на гастроли по регионам России и странам СНГ. Что случилось в руководстве конфедерации, если оно приняло решение добровольно передать государству свой главный актив, свой козырь, который давал МКСХ и деньги, и славу, — художественную коллекцию, а также какая структура будет распоряжаться коллекцией — вот главные вопросы, ответы на которые еще предстоит получить.