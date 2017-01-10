Екатерина Веселкова возглавила сейлз-хаус "Газпром-медиа"

В новой должности Екатерина Веселкова будет отвечать за стратегическое планирование продаж рекламных возможностей телеканалов холдинга «Газпром-медиа», развитие собственной аналитической экспертизы сейлз-хауса, а также за продажи спонсорских рекламных проектов на эфирных каналах холдинга (НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4 и 2х2) и тематических каналах субхолдинга «Матч». Кроме того, Е. Веселкова будет курировать взаимодействие с «Национальным рекламным альянсом», осуществляющим продажи прямой телевизионной рекламы.

Ранее Екатерина Веселкова была заместителем генерального директора сейлз-хауса «Газпром-медиа» и отвечала за продажи телевизионных спонсорских проектов. С 2009 год по 2014 год она была коммерческим директором телеканала ТНТ.

Под руководством Е. Веселковой сейлз-хаус «Газпром-медиа» успешно запустил рекламный инструмент «Кантата», позволяющий создавать комплексные рекламные кампании «360 градусов» на медиа-платформах холдинга – эфирных и тематических каналах, цифровых платформах, радио и печатных СМИ. За это время сейлз-хаус успешно реализовал более 20 проектов.

«Сейлз- хаус «Газпром-медиа» всегда осуществлял спонсорские продажи на площадках холдинга. В дальнейшем селлер продолжит реализовывать спонсорство и проекты в рамках инструмента «Кантата». Кроме того, передо мной стоит задача выстроить взаимодействие сейлз-хауса с «Национальным рекламным альянсом» по принципу «одного окна» для всех телеканалов холдинга. Такой подход обеспечит содействие эффективной монетизации ресурсов нашего холдинга «Газпром-медиа», - прокомментировала генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова.

Сергей Пискарев, ранее занимавший должность генерального директора сейлз-хауса «Газпром-медиа» переходит в «Национальный рекламный альянс».

Биография

Веселкова Екатерина Александровна

С 30 декабря 2016 года – генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа».

В 2014 году была назначена заместителем генерального директора ООО «Газпром-медиа» и отвечала за продажи спонсорской рекламы.

С 2002 года Екатерина Веселкова работала на телеканале ТНТ, где занимала различные должности. С 2009 года по 2014 год Екатерина Веселкова была коммерческим директором телеканала ТНТ. В 2005-2009 гг. руководила отделом по работе с клиентами. С 2003 года по 2005 год была менеджером по работе с клиентами в департаменте продаж.

В 2000 году Екатерина Веселкова окончила Московский государственный лингвистический университет им. Мориса Тореза.