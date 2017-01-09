Удивительный проект LG и известного художника Даниэля Леса
Микроволновые печи LG Neochef обеспечивают высокую точность нагрева, достаточную для обжига керамического изделия. Благодаря равномерному распределению тепла технология Smart Inverter открывает возможности для безграничного кулинарного творчества.
Компания LG Electronics (LG) представила удивительный проект, который реализовала при помощи своей новейшей модели микроволновой печи NeoChef. В сотрудничестве с Даниэлем Лесом (Daniel Les), известным румынским художником и гончаром, новая микроволновая печь от LG с технологией Smart Inverter[1] была использована для обжига керамических изделий. Благодаря этой передовой технологии удалось создать красивую и прочную фарфоровую посуду разных форм и размеров.
Этот проект начался с простого вопроса: возможен ли обжиг керамических изделий без использования традиционной печи и огня? Обычно в процессе подготовки к обжигу требуется приложить немало усилий, чтобы обеспечить равномерное прогревание по всей поверхности обрабатываемого материала. Для создания необходимых условий фарфоровые изделия следует выдерживать в печи целую ночь, сохраняя при этом неизменный уровень тепла.
«Когда компания LG предложила мне принять участие в этом проекте, я подумал, что достаточно сложно будет создать фарфоровую посуду в микроволновой печи. По сути, главное при обжиге керамики — строгий контроль над уровнем проникающего в материал тепла — вспоминает Даниэль Лес. — Если микроволновая печь NeoChef не сможет равномерно распределять этот жар по всей поверхности исходного материала, то готовый фарфор треснет. Однако благодаря наличию технологии Smart Inverter, которая обеспечивает строгий и точный контроль температуры, я подумал, что это все же осуществимо».
При обжиге особое внимание необходимо уделять поддержанию стабильного и равномерного нагрева. В печи NeoChef был получен отличный фарфор благодаря продвинутой технологии Smart Inverter, обеспечивающей четкий контроль заданного уровня мощности в диапазоне от 200 до 1100 ватт для равномерного, эффективного и точного нагрева. При максимальном уровне мощности в 1100 ватт эта микроволновая печь готовит блюда быстрее, чем модели предыдущего поколения. Сам проект послужил наглядным доказательством эффективности технологий LG, так как в итоге с помощью семи микроволновых печей NeoChef удалось без усилий изготовить разнообразные керамические чашки и тарелки.
После успешного завершения совместного проекта компания LG и Даниэль Лес использовали изготовленную ими посуду для приготовления изысканных блюд в той же микроволновой печи. Технология Smart Inverter, реализованная в NeoChef, помогает пользователям готовить блюда на профессиональном уровне. Так, например, эту печь можно использовать для расстаивания (поднятия) теста, растапливания шоколада и масла, а также для приготовления множества других блюд, требующих особых условий, таких как йогурт и картофель[2] фрис добавлением небольшого количества масла.
Также LG NeoChef отличается минималистичным дизайном, повышающим удобство использования и соответствующим последним модным тенденциям в этой области. Глянцевая передняя панель в сочетании с утонченной матовой поверхностью корпуса придают микроволновой печи изысканный и утонченный вид. Эргономичная закругленная ручка-карман и круглая ручка настройки, обеспечивают оптимальный уровень удобства для пользователей. А простая, интуитивно понятная система сенсорного управления максимально облегчает настройки.
Кроме того, эта микроволновая печь оснащена целым рядом функций, повышающих гигиеничность и удобство ее использования. Специальное антибактериальное легкоочищаемое внутреннее покрытие EasyClean[3] помогает сохранять чистоту печи, препятствуя распространению до 99,99%[4] и делает возможной очистку внутренней поверхности печи всего в три движения. Устойчивая шестиугольная опора поворотного столика обеспечивает повышенную надежность благодаря наличию шести точек поддержки основания. Микроволновая печь NeoChef с увеличенным внутренним объемом отлично впишется в интерьер любой кухни и при этом сможет вместить большие блюда.
[1] Smart Inverter Technology – технология «Умный» Инвертер
[2] Эта возможность доступна только в моделях с грилем и конвекцией в качестве дополнительной функции.
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