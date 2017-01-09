Удивительный проект LG и известного художника Даниэля Леса

Компания LG Electronics (LG) представила удивительный проект, который реализовала при помощи своей новейшей модели микроволновой печи NeoChef. В сотрудничестве с Даниэлем Лесом (Daniel Les), известным румынским художником и гончаром, новая микроволновая печь от LG с технологией Smart Inverter[1] была использована для обжига керамических изделий. Благодаря этой передовой технологии удалось создать красивую и прочную фарфоровую посуду разных форм и размеров.

Этот проект начался с простого вопроса: возможен ли обжиг керамических изделий без использования традиционной печи и огня? Обычно в процессе подготовки к обжигу требуется приложить немало усилий, чтобы обеспечить равномерное прогревание по всей поверхности обрабатываемого материала. Для создания необходимых условий фарфоровые изделия следует выдерживать в печи целую ночь, сохраняя при этом неизменный уровень тепла.

«Когда компания LG предложила мне принять участие в этом проекте, я подумал, что достаточно сложно будет создать фарфоровую посуду в микроволновой печи. По сути, главное при обжиге керамики — строгий контроль над уровнем проникающего в материал тепла — вспоминает Даниэль Лес. — Если микроволновая печь NeoChef не сможет равномерно распределять этот жар по всей поверхности исходного материала, то готовый фарфор треснет. Однако благодаря наличию технологии Smart Inverter, которая обеспечивает строгий и точный контроль температуры, я подумал, что это все же осуществимо».

При обжиге особое внимание необходимо уделять поддержанию стабильного и равномерного нагрева. В печи NeoChef был получен отличный фарфор благодаря продвинутой технологии Smart Inverter, обеспечивающей четкий контроль заданного уровня мощности в диапазоне от 200 до 1100 ватт для равномерного, эффективного и точного нагрева. При максимальном уровне мощности в 1100 ватт эта микроволновая печь готовит блюда быстрее, чем модели предыдущего поколения. Сам проект послужил наглядным доказательством эффективности технологий LG, так как в итоге с помощью семи микроволновых печей NeoChef удалось без усилий изготовить разнообразные керамические чашки и тарелки.

После успешного завершения совместного проекта компания LG и Даниэль Лес использовали изготовленную ими посуду для приготовления изысканных блюд в той же микроволновой печи. Технология Smart Inverter, реализованная в NeoChef, помогает пользователям готовить блюда на профессиональном уровне. Так, например, эту печь можно использовать для расстаивания (поднятия) теста, растапливания шоколада и масла, а также для приготовления множества других блюд, требующих особых условий, таких как йогурт и картофель[2] фрис добавлением небольшого количества масла.

Также LG NeoChef отличается минималистичным дизайном, повышающим удобство использования и соответствующим последним модным тенденциям в этой области. Глянцевая передняя панель в сочетании с утонченной матовой поверхностью корпуса придают микроволновой печи изысканный и утонченный вид. Эргономичная закругленная ручка-карман и круглая ручка настройки, обеспечивают оптимальный уровень удобства для пользователей. А простая, интуитивно понятная система сенсорного управления максимально облегчает настройки.

Кроме того, эта микроволновая печь оснащена целым рядом функций, повышающих гигиеничность и удобство ее использования. Специальное антибактериальное легкоочищаемое внутреннее покрытие EasyClean[3] помогает сохранять чистоту печи, препятствуя распространению до 99,99%[4] и делает возможной очистку внутренней поверхности печи всего в три движения. Устойчивая шестиугольная опора поворотного столика обеспечивает повышенную надежность благодаря наличию шести точек поддержки основания. Микроволновая печь NeoChef с увеличенным внутренним объемом отлично впишется в интерьер любой кухни и при этом сможет вместить большие блюда.