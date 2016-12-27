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Агентство SMARTHEART объединило консалтинг и технологии в MALLTECH

Агентство SMARTHEART объединило консалтинг и технологии в MALLTECH

Брендинговое агентство SMARTHEART обновило платформу позиционирования бренда и разработало новое название для одного из крупнейшихроссийских девелоперов "РосЕвроДевелопмент".

Осознавая, что процесс управления ТРЦ должен выстраиваться в первую очередь на основе интересов посетителей, компания "РосЕвроДевелопмент" отступает от традиционного подхода, направленного на сектор B2B, и переориентируется на сектор B2C, в котором акцент делается на конечного потребителя. Серия воркшопов, проведенных SMARTHART для топ-менеджмента девелопера позволила сформулировать новый подход к позиционированию бренда. Платформой для новой стратегии служит объем профессионального опыта, накопленного командой "РосЕвроДевелопмент", и понимание потребительского поведения. 

Переход к этой схеме работы подкрепляется выведением на рынок собственной технологической платформы управления объектами торговой недвижимости – MARS. При ее разработке "РосЕвроДевеломпент" синтезировала в единое целое комплекс передовых ИТ-решений и эффективно выстроенных бизнес-процессов. Созданная высокотехнологичная система "умного менеджмента" прошла проверку на собственных объектах и показала высокую степень эффективности. Поэтому предложенный SMARTHEART фокус позиционирования бренда смещается в область синергии консалтинговой экспертизы и принципиально новых технологий управления, разработанных и опробованных “РосЕвроДевелопмент”. Именно это преимущество отражается в названии MALLTECH – не просто консалтинг, но современные эффективные технологии, реализуемые благодаря принципиально новой платформе управления.

Агентство SMARTHEART объединило консалтинг и технологии в MALLTECH.

"Наша компания всегда отличалась новаторским подходом к управлению объектами торговой недвижимости, а новый виток в жизни "РосЕвроДевелопмент" будет сопровождаться еще большим фокусом на сфере прогрессивных технологий. В нашем распоряжении богатый арсенал управленческих инструментов, но мы внедряем их поэтапно, в зависимости от актуальной конъюнктуры рынка. Обновление фирменного стиля и изменение названия производятся для того, чтобы акцентировать внимание партнеров и сотрудников на новом векторе развития", – комментирует генеральный директор компании Николай Артеменко. 

28.12.2016

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