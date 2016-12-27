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Яндекс.Деньги: как россияне готовятся к Новому году и что подарят друг другу

Яндекс.Деньги: как россияне готовятся к Новому году и что подарят друг другу

Аналитики Яндекс.Денег изучили, как россияне готовятся к Новому году: какие товары и услуги особенно популярны в интернете в конце декабря, а на какие, наоборот, спрос снизился. Учитывались платежи пользователей через Яндекс.Кассу, с которой работают больше 75 тысяч интернет-магазинов и онлайн-сервисов в России и за рубежом.

В конце декабря число тех, кто покупает железнодорожные билеты, выросло на 12% по сравнению с таким же периодом 2015 года. Пользователи, которые будут встречать праздник дома, видимо, вовсю готовятся к застолью. В предновогодние дни в общей сложности они потратили на продукты, купленные через интернет, на треть больше денег, чем в конце ноября. На столько же увеличилось количество платежей. Люди активно запасаются фейерверками и хлопушками — в этой категории число покупок за месяц выросло в 3 раза.

В последние дни уходящего года заметно увеличился спрос россиян на косметику и парфюмерию, а также на ювелирные изделия. Количество платежей в обеих категориях удвоилось по сравнению с таким же периодом 2015 года. Правда, средний чек за украшения снизился более чем на треть — до 2 855 рублей.

Яндекс.Деньги: как россияне готовятся к Новому году и что подарят друг другу.

Перед праздником растут продажи и в других категориях товаров. Так, по сравнению с концом ноября пользователи оплатили на 22% больше заказов в интернет-магазинах одежды и обуви. Число покупок детских товаров увеличилось в полтора раза, аксессуаров и бижутерии — на 40%, товаров для дома и сада — на 10%. Некоторые готовят необычные подарки — количество платежей в интернет-магазинах интимных товаров выросло на треть. А вот спортивные и туристические товары россияне, похоже, дарить не собираются — в последние дни 2016 года спрос на них снижается.

Пользователи заказывают подарки как в России, так и за границей. В преддверии Нового года традиционно популярны китайские интернет-магазины — число покупок, оплаченных в них через Яндекс.Кассу, выросло в полтора раза по сравнению с таким же периодом годом ранее.

28.12.2016

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