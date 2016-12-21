Винный лунный календарь

Красное вино, разработанное винным экспертом Kiko Calvo, вышло в стеклянной бутылке «магнум» объемом 1,5 литра. На бутылке изображен лунный календарь на 2017 год, напечатанный шелкографией. На бутылочном горлышке есть воротник, который при помощи деревянного стика может быть перемещен для установления даты. Стик можно вращать вокруг бутылки, а также двигать вверх и вниз. Оригинальным календарем можно пользоваться и после того, как бутылка опустеет.