Эротический календарь с революционными лозунгами.

Художник совместил советские лозунги и строки из стихов Владимира Маяковского с современной действительностью. По его словам, Октябрьская революция — значимое событие, повлиявшее на весь мир, в том числе и на искусство.

«Именно поэтому я решил сделать календарь в стиле конструктивизма, взять реальные лозунги с плакатов того времени и совместить это все с моим любимым пин-апом и современными реалиями», — объяснил он свой выбор.

Художник отметил, что ни в коем случае не призывает к революции или свержению власти. «Прошу расценивать календарь как эротическо-юмористическое произведение», — добавил он.