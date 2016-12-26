Прицепы «Экспедиция» сняли провокационный календарь.

Фоном для съемок выступили производственные помещения завода. Красивые девушки позировали на фоне станков и демонстрировали процесс изготовления деталей и сборки прицепов. Изюминка календаря в том, что в фотосессии участвовали непрофессиональные модели. Во время конкурса, который проводила компания, были отобраны 13 девушек.

«Сейчас я учусь на актрису и решила попробовать себя в новом амплуа. В профессиональных фотосъемках раньше никогда не участвовала, поэтому очень помогала поддержка всей команды. Фотограф подсказывал, как лучше встать, как двигаться. Образ, представленный в календаре, оказался достаточно сложным: он более женственный, сексуальный и взрослый, чем я сама, - рассказала участница съемок Екатерина Патрушева. – Фотосессия проходила 12 часов, но время пролетело незаметно».