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Прицепы "Экспедиция" сняли провокационный календарь

Прицепы &quot;Экспедиция&quot; сняли провокационный календарь

«Краснокамский ремонтно-механический завод», выпускающий прицепы для легковых автомобилей под брендом «Экспедиция», выпустил откровенный корпоративный календарь на 2017 год. 

Фоном для съемок выступили  производственные помещения завода. Красивые девушки позировали на фоне станков и демонстрировали процесс изготовления деталей и сборки прицепов. Изюминка календаря в том, что в фотосессии участвовали непрофессиональные модели. Во время конкурса, который проводила компания, были отобраны 13 девушек. 

«Сейчас я учусь на актрису и решила попробовать себя в новом амплуа. В профессиональных фотосъемках раньше никогда не участвовала, поэтому очень помогала поддержка всей команды. Фотограф подсказывал, как лучше встать, как двигаться. Образ, представленный в календаре, оказался достаточно сложным: он более женственный, сексуальный и взрослый, чем я сама, - рассказала участница съемок Екатерина Патрушева. – Фотосессия проходила 12 часов, но время пролетело незаметно». 

Прицепы «Экспедиция» сняли провокационный календарь.

Прицепы «Экспедиция» сняли провокационный календарь.

Прицепы «Экспедиция» сняли провокационный календарь.

Прицепы «Экспедиция» сняли провокационный календарь.

Прицепы «Экспедиция» сняли провокационный календарь.

Прицепы «Экспедиция» сняли провокационный календарь.

Прицепы «Экспедиция» сняли провокационный календарь.

Прицепы «Экспедиция» сняли провокационный календарь.

Прицепы «Экспедиция» сняли провокационный календарь.

Прицепы «Экспедиция» сняли провокационный календарь.

Прицепы «Экспедиция» сняли провокационный календарь.

Прицепы «Экспедиция» сняли провокационный календарь.

 

27.12.2016

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