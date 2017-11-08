Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Сергей Марков und Олег Патласов

Оценка эффективности бюджетных расходов в сфере образования

Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2013 г.
9783659986185
Книгопечатная продукция
Объем: 168 стр.

В монографии авторами разработаны теоретико-методические положения и практические рекомендации по оценке эффективности бюджетных расходов на образование. Представлена теоретическая модель эффективности бюджетных расходов на образование. Разработан методический подход к оценке эффективности бюджетных расходов в сфере образования на основе синтеза существующих моделей и методов оценки эффективности бюджетных расходов на образование. Предложена методика оценки эффективности использования бюджетных средств образовательными учреждениями. Книга предназначена для научных сотрудников, преподавателей, студентов экономического профиля, а также представителей органов управления образованием и финансовых органов, заинтересованных в разработке и применении механизмов оценки эффективности бюджетных расходов в сфере образования.
Теория и практика

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