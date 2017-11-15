Евгения Ненашева

Урочная самостоятельная работа студентов

Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2013 г.

9783659982118

Книгопечатная продукция

Объем: 108 стр.



Самостоятельная работа студентов является наиболее важным фактором, обеспечивающим значительно большую эффективность процесса обучения.Эффективность самостоятельной работы студентов в процессе обучения во многом зависит от условий ее организации, от содержания и характера знаний, логики их изложения, источника знаний, от взаимосвязи наличных и предполагаемых знаний в содержании данного вида самостоятельной работы, от качества достигнутых студентом результатов в ходе выполнения этой работыя. Разработанное методическое пособие содержит разнообразные по форме и содержанию задания к самостоятельным работам по дисциплине Аудит, представляет широкую практическую значимость и позволит наилучшим образом усваивать учебный материал по дисциплине.

Дисциплина Аудит

