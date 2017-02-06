Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Н. Н. Илышева und Л.В. Юрьева

Логистический управленческий анализ: особенности и проблемы

Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2012 г.
9783847398837
Книгопечатная продукция
Объем: 220 стр.

Логистическая деятельность представляет собой один из видов экономической деятельности, складывающийся из логистических процессов, при осуществлении которых формируются обеспечивающие ресурсы функционирования и оптимизируются потоковые процессы в логистических системах, а также минимизируются совокупные затраты. Цель логистического управленческого анализа сводится к выполнению совокупности процедур оценки, диагностики, а также прогнозирования эффективности осуществления основных процессов логистической деятельности на стадиях ресурсообеспечения, организации полезного использования ресурсов и формирования результатов этой деятельности. Монография позволяет, во-первых, идентифицировать логистический управленческий анализ в транзитивной экономике. Во-вторых, рассмотреть методологический подход к формированию логистического управленческого анализа. В-третьих, разработать единую логистическую модель потоковых процессов, а также осуществить ее использование в аналитико-управленческих целях на примере предприятия.
Единая логистическая модель потоковых процессов и ее использование в аналитико-управленческих целях

Посмотрите также...

Управленческие решения

Управленческие решения

В учебнике излагаются требования и условия обеспечения конкурентоспособности (качества и эффективности) организационно-экономических управленческих решений; экономические законы и законы организации, научные подходы и принципы, обеспечивающие ......

Управленческие решения

Управленческие решения

Излагаются теоретические и практические вопросы подготовки и реализации управленческих решений (сущность и содержание, технологии и методы). Управленческие решения рассматриваются в совокупности с техническими и биологическими решениями. ......

Управленческий учет медицинского учреждения (основы организации)

Управленческий учет медицинского учреждения (основы организации)

В монографии изложены новые организационные технологии управления муниципальными субъектами в государственной системе здравоохранения, а также вопросы управленческого учета на уровне многопрофильного лечебно-профилактического учреждения. ......

Логистические ловушки и решения в договорах: Справочник предпринимателя

Логистические ловушки и решения в договорах: Справочник предпринимателя

В книге рассматриваются логистические проблемы и решения, содержащиеся в условиях договоров, вопросы обеспечения готовности к риску и системного мышления в логистике. Адресована предпринимателям, коммерческим директорам, логистам, преподавателям ......

Бухгалтерский управленческий учет. Шпаргалки

Бухгалтерский управленческий учет. Шпаргалки

В книге кратко изложены ответы на основные вопросы темы "Бухгалтерский управленческий учет". Издание поможет систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах, подготовиться к сдаче экзамена или зачета. Пособие адресовано студентам ......

Управленческий учет

Управленческий учет

В учебнике изложен курс лекций по управленческому учету, дана сравнительная характеристика между управленческим и производственным учетом а так же между финансовым и управленческим учетом. Материал подробно освещает вопросы организации ......

Логистический бартер - основа новой экономики

Логистический бартер - основа новой экономики

В период бесконечных малых, средних, больших катаклизмов экономики предлагается другой взгляд на экономику, а именно новая экономика на основе логистического бартера. Это не истина, а альтернатива. Логистический бартер отрицает денежно-кредитные ......

История управленческой мысли

История управленческой мысли

Менеджмент, как и любая область деятельности - имеет свою историю: всякая деятельность зарождается как насущная проблема человека, производства и обшества, затем развивается, претерпевая существенные изменения, предстает как неотъемлемый элемент ......

Управленческая экономика

Управленческая экономика

Учебное пособие представляет собой завершенный учебный комплект по курсу "Управленческая экономика". Управленческая экономика это новое направление экономической науки, призванное преодолеть существующий разрыв между теорией и практикой ......

Логистическое обслуживание в сетевой торговле

Логистическое обслуживание в сетевой торговле

В работе сформулированы научные принципы формирования системы логистического обслуживания процессов товародвижения в сетевой торговле с учетом регламентов функционирования распределительных центров в режиме обработки заказов с индивидуальными ......

Логистическое управление организацией

Логистическое управление организацией

В компактной форме изложены основы логистического менеджмента, открывающего руководителям бизнес-структур новые возможности адап-тироваться к стремительным изменениям окружающей среды и выгодно позиционировать организацию на рынке с расчетом на ......

Логистический менеджмент бизнес-процессов материалопотоков

Логистический менеджмент бизнес-процессов материалопотоков

В монографии дано определение логистики как управленческой и исполнительской деятельности, а также описаны ключевые явления в логистике. В ней приведены примеры возможных организационных структур подразделения логистики компании товаровладельца ......

Логистическая стратегия предприятия. Разработка и реализация

Логистическая стратегия предприятия. Разработка и реализация

В издании отражено современное состояние развития транспорта и складов в России и в международных перевозках, подход к разработке логистической стратегии производственной и торговой компании. Представлены способы оптимизации складских и ......

Управленческий учет. Конспект лекций. Учебное пособие

Управленческий учет. Конспект лекций. Учебное пособие

Учебное пособие включает тринадцать тем по управленческому учету. В сжатом, концентрированном виде представлены место и роль управленческого учета в современном производственном менеджменте, рассмотрены методы планирования и учета затрат, ......

Анализ рынков

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Существует проблема с этим блоком.
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Рекламная проституция, или выступление на конференции &quot;маркетинг...Рекламная проституция, или выступление на конференции "маркетинг...
Несколько месяцев назад меня позвали выступить на конференции «Маркетинг торговых центров». Я, подумав, согласился. А что вообще арендатор может рассказать настоящим профи, могучим непогрешимым рекламщикам торговых центров? Единственное, о чем я могу рассказывать, это о том, какие ошибки я вижу, как арендатор в продвижении и рекламе торговых центров. Моя презентация так и называлась «Ошибки…»
Почему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутациюПочему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутацию (2)
Разбираемся на примере кейса «Медузы», «Эха Москвы» и «Слона» в том, какие подводные камни может таить в себе такой популярный рекламный формат, как нативка, и отличается ли она хоть чем-то от широко известной с 90-х годов джинсы.
В глянце только юношиВ глянце только юноши (1)
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Пивоварам прописали новую диетуПивоварам прописали новую диету
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.
Приручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в КитаеПриручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в Китае
В Китае более 720 миллионов человек активно пользуются интернетом, и эта цифра растет буквально каждый день. 690 миллионов китайцев имеют аккаунты в соцсетях, из них более 560 миллионов выходят в онлайн с мобильных телефонов. Неудивительно, что Digital marketing — один из ключевых инструментов продвижения товаров и услуг в Поднебесной. Как еще можно завоевать рынок самой многонаселенной страны мира

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

07.02.2017 - 15:54
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация