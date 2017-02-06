Н. Н. Илышева und Л.В. Юрьева
Логистический управленческий анализ: особенности и проблемы
Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2012 г.
9783847398837
Книгопечатная продукция
Объем: 220 стр.
Логистическая деятельность представляет собой один из видов экономической деятельности, складывающийся из логистических процессов, при осуществлении которых формируются обеспечивающие ресурсы функционирования и оптимизируются потоковые процессы в логистических системах, а также минимизируются совокупные затраты. Цель логистического управленческого анализа сводится к выполнению совокупности процедур оценки, диагностики, а также прогнозирования эффективности осуществления основных процессов логистической деятельности на стадиях ресурсообеспечения, организации полезного использования ресурсов и формирования результатов этой деятельности. Монография позволяет, во-первых, идентифицировать логистический управленческий анализ в транзитивной экономике. Во-вторых, рассмотреть методологический подход к формированию логистического управленческого анализа. В-третьих, разработать единую логистическую модель потоковых процессов, а также осуществить ее использование в аналитико-управленческих целях на примере предприятия.
Единая логистическая модель потоковых процессов и ее использование в аналитико-управленческих целях
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