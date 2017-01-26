Абдулазиз Намазов, Иброхимжон Аскаров und Барнохон Саттарова

Как научиться определять международные коды товаров

Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2013 г.

9783659984556

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Объем: 216 стр.



Данное учебное пособие предназначено в помощь слушателям и студентом таможенного учебного заведения, а также участникам внешней экономический деятельности (ВЭД) для практического изучения структуры гармонизированной системы описания и кодирования товаров. Основных правил интерпретации, излагающих принципы классификации товаров в гармонизированной системе. Приведены примеры практического применения примечаний к разделам и группам ТН ВЭД, а также Основных правил интерпретации номенклатуры. Значительное место отведено рассмотрению трудных случаев классификации товаров на основе проведения таможенной экспертизы, а также роль и функции таможенной экспертизы в системе таможенного контроля. Издание также рассчитано на широкий круг специалистов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, предпринимателей, таможенных брокеров, изучающих таможенное дело.

Учебное пособие для студентов экономического направления и внешней экономической деятельности

