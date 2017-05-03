Анатолий Алтухов
Российский рынок зерна: проблемы и пути их решения
Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2012 г.
9783847394884
Книгопечатная продукция
Объем: 340 стр.
В монографии дана оценка современного состояния и выявлены основ-ные направления развития российского рынка зерна, рассмотрены проблемы формирования развитого национального зернового рынка и возможные пути их решения с позиции обеспечения продовольственной безопасности, совершенствованию территориально-отраслевого разделения труда в зерновом производстве как фактора формирования развитого зернового рынка, повышению качества и конкурентоспособности зерна на основе реализации инновационно-инвестиционной модели развития зернового хозяйства, созданию развитой инфраструктуры и логистической системы зернового рынка, рационализации системы сбыта зерна, улучшению организационно-экономического механизма функционирования зернового рынка и его экспортного сегмента.
монография
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