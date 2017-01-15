Владимир Кузниченко, Владимир Лапшин und Татьяна Стеценко

Стохастический подход к анализу линейной модели обмена

Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2014 г.

9783639645477

Книгопечатная продукция

Объем: 76 стр.



В монографии рассмотрен стохастический подход к анализу дискретной и непрерывной линейной модели обмена. Дискретные модели обмена описываются цепями Маркова с использованием z – преобразования, а непрерывные описываются системой линейных дифференциальных уравнений с использованием преобразования Лапласа. На основе этого подхода предложены бездефицитная, дефицитная, обобщенная и с внешним вектором управления модели: линейной международной торговли, выполнения бюджетных проектов и финансового взаимодействия предприятий в регионах. Работа предназначена для студентов и аспирантов экономических и математических специальностей, а также специалистов в области системных исследований в различных областях народного хозяйства и математической экономики.

Применение цепей Маркова в решении задач управления экономическими системами



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