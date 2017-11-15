Олег Ефимов
Страхование по закону о страховом деле
Издательство: Palmarium Academic Publishing, 2012 г.
9783659981739
Книгопечатная продукция
Объем: 692 стр.
Настоящая работа является изложением учебного материала по дисциплине "Страхование" на базе Федерального закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации". К каждой статье Закона приложены комментарии, соответствующие основным темам программы высшей школы. Широко использованы идеи, взгляды и фактический материал учебных изданий ведущих ученых российской страховой науки. Работа выполнена с привлечением основных нормативно-правовых актов в современной редакции (на 01.10.2012 г.), регулирующих страхование и страховое дело в России. Предназначена для студентов по направлению подготовки "Экономика", профиля подготовки "Финансы и кредит", квалификации " бакалавр".
учебное пособие (приложение к программе подготовки бакалавров)
Посмотрите также...
Страхование
В странах Запада страхование широко распространено во всех сферах жизни, чего нельзя сказать о России, возможно потому, что у нас еще недостаточно развита финансовая структура страховой деятельности, низка культура страхования. Чтобы повысить ......
Страховое дело
Специфические страховые отношения являются объектом страховой науки и соответственно предметом изучения данной учебной дисциплины. Эта дисциплина освещает фундаментальные вопросы теории страхования, охватывающие рассмотрение его экономической ......
Страхование. Шпаргалка
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине "Страхование". Книга позволит быстро получить основные знания по ......
Страхование: бухгалтерские и налоговые аспекты
Данная книга является практическим пособием по учету отчислений по страхованию. В книге подробно рассматриваются вопросы по налоговому и бухгалтерскому учету отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования, в Фонд обязательного ......
Справочник страхования
В России идет становление предпринимательства, индивидуальных и фермерских хозяйств. Быт и бизнес тесно связаны между собой: кто-то работает у предпринимателей, кто-то обращается за услугами, товарами, кредитами в сферу бизнеса. Задача этой ......