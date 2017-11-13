Тендеры на контекстную рекламу ждет перезагрузка

Для чего нужен документ?

Основным критерием для выбора рекламного агентства в ходе проведения тендеров на контекстную рекламу часто является цена перехода, которую, по сути, невозможно оптимизировать. При этом для рекламодателя принципы ценообразования в аукционе не всегда прозрачны, а цена, между тем, зависит и от типа трафика, и от географических и объемных характеристик. Это порождает негативный эффект разрыва между достижением собственных бизнес-целей рекламодателей и деятельностью нанятого агентства, которое стремится закупить различные переходы в заданном ценовом коридоре.

Главная цель документа – изменить подход рекламодателей к проведению тендеров, предоставив им рекомендации по формулировке KPI. Необходима также и организация самого процесса проведения тендера с учетом особенностей инфраструктуры рынка performance-маркетинга и контекстных рекламных систем.

Кто работал над документом?

Документ подготовлен «Рабочей группой по контекстной рекламе и смежным рынкам» IAB Russia. В разработке и согласовании условий приняли участие представители компаний: ADLABS, Adventum, Google Russia, iConText, LaModa, MGcom, Weborama, Блондинка.Ру, Яндекс.

Борис Омельницкий, президент IAB Russia: «Предлагаемый документ является плодом коллективной экспертизы участников рынка контекстной рекламы, который поможет рекламодателям эффективнее принимать решения по стратегии работы с рынком и избежать ловушек непрофессионального обслуживания и получения негативных результатов. Мы надеемся, что принципы проведения тендеров в контекстной рекламе, сформулированные за круглым столом общественной профессиональной организации IAB Russia будут поддержаны всем деловым сообществом, так как они нацелены на качественное обслуживание рекламодателей в условиях рыночной конкуренции и предостерегают рекламодателей от реализации непрозрачных сценариев.

Я очень рад, что представители профессионального сообщества в рамках «Рабочей группы по контекстной рекламе и смежным рынкам» диагностировали проблему тендеров, организовали взаимодействие экспертов и разработали настоящий документ и надеюсь, что сложившиеся отношения станут фундаментом для дальнейших инициатив по развитию рынка контекстной рекламы в России».

Мария Черницкая, вице-президент IAB Russia, председатель Комитета по performance-маркетингу и смежным рынкам: «Наконец-то, последнее время выбор партнеров на ведение кампаний в контекстной рекламе и performance-маркетинге проходит также основательно, как и в других рекламных каналах: с брифом, проведением тендеров, согласованием регламента работ, выстраиванием партнерского взаимодействия. И именно всё это подтолкнуло нас на предложение нашей инициативы: важно вывести эти отношения на новый качественный уровень и сделать их более прозрачными для всех участников рынка».

Андрей Чернышов, вице-президент по стратегическому развитию Dentsu Aegis Network Россия: «Прежде всего, от лица группы компаний Dentsu Aegis Network Россия, я хочу выразить признательность авторам документа за их работу и позицию, которую мы полностью разделяем. Dentsu Aegis Network одновременно развивает и классическую рекламу в своих медийных агентствах и performance-маркетинг, а также контекстную рекламу во входящем в группу агентстве iProspect. Поэтому мы чаще, чем другие агентства сталкиваемся с тем, что рекламодатели вынуждают агентства дать единые условия под медийную рекламу и performance маркетинг - две совершенно разных задачи, которые обладают разными трудозатратами и критериями эффективности. По таким запросам нам приходится отвечать отказом клиентам – зачастую в ущерб собственной прибыли, но всегда во благо своей репутации и эффективности инвестиций рекламодателей. К сожалению, не все агентства на рынке еще работают по подобным канонам. Мы надеемся, что появление данных рекомендаций по проведению тендеров и следование им поможет рекламодателям выбрать более честных подрядчиков, убережет их от дорогостоящих ошибок, и послужит развитию цивилизованного и эффективного рынка».

Документ будет пересмотрен и актуализирован в 2018 году.

О комитете по Performance Marketing:

В рамках комитета в этом году ведется работа по измерению рынка контекстной рекламы (таргетированная реклама, лидогенерация, аффилированные программы); разработка рекомендаций для клиентов для проведения тендеров в данном сегменте; обучение клиентов; арбитраж и прозрачность рынка.