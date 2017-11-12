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ARARAT Single Cask - кратчайший путь от бочки до бокала

ARARAT Single Cask - кратчайший путь от бочки до бокала

В год 130-летия армянского коньякоделия и канун нового исторического витка Ереванский коньячный завод представляет новый уникальный продукт ARARAT Single Cask, выпущенный в строго лимитированном количестве и пронумерованных бутылках.

Отдавая глубокий поклон великолепию старых спиртов и богатому наследию, завещанному патриархами армянского коньякоделия, мастера Ереванского коньячного завода не перестают свой поиск новых идей, доподлинно отражающих тепло и плодородие армянской земли.     

Результатом творческой взыскательности стал новый напиток, приготовленный исключительно из премиальных коньячных спиртов Ереванского коньячного завода, полученных и прошедших выдержку в уникальных климатических условиях Тавушской области Армении. ARARAT Single Cask – абсолютная инновация армянского коньякоделия, символично выпущенная в юбилейный год, своеобразный знак пересечения нового исторического рубежа, открытости и готовности представить требовательному будущему модернистские решения.

ARARAT Single Cask– лимитированный продукт Ереванского Коньячного Завода крепостью в 57%, произведенный исключительно из винограда области Тавуш, северо-востока Армении, известного своим прохладным климатом и кристально чистым воздухом, дарящим спиртам исключительную тонкость и уникальные органолептические характеристики, достойные наслаждения в чистом, некупажированном виде.  

Единый процесс двойной дистилляции и выдержка в одной бочке без дальнейшего купажа превращает Single Cask в наиболее полное и первозданное отражение терруара региона.  Особые условия выдержки в подземном погребе делают выдержку более размеренной и обеспечивают неповторимую деликатность и многогранность спиртам.

ARARAT Single Cask – единственный продукт из всей линейки АРАРАТ, минующий этап холодной фильтрации, что позволяет сохранить еще больше ноток вкуса, оттенков аромата и подчеркивает аутентичность напитка.

ARARAT Single Cask отличается неповторимым оттенком, который экспертная комиссия назвала “цветом осеннего армянского заката”. Он обладает крепким, объемным, многогранным и насыщенным вкусом. Характер напитка проявляется в глубоких древесных и дымчатых нотах с мягким оттенком ванили и пряной корицы.

Для лимитированного издания ARARAT Single Cask мастера Ереванского коньячного завода отобрали всего три бочки. На каждую из бутылок инновационной серии специально приглашенный каллиграф из Матенадарана вручную нанес уникальный номер, обозначающий бочку, в которой выдерживался спирт.

Квинтэссенцией нового продукта ЕКЗ стала роскошь минимализма и концепция крафт, что нашло свое отражение в современной деревянной упаковке. Композиция этикеток обрамляет бутылку иконическим контуром горы Арарат и подчеркивает роскошный цвет напитка.

На протяжении всей истории коньякоделия армянские мастера находили в себе смелость раздвигать творческие границы и выступать с авангардными для своих времен решениями, вскоре становившимися неизменным каноном. Так, в начале прошлого века Мкртич Мусинянц создал первый армянский марочный коньяк, определив триумфальное будущее армянских коньяков, спустя несколько десятилетий, в середине XX века патриарх армянского коньякоделия Маргар Седракян предложил революционную идею добавлять в коньяки не дистиллированную, а ‘живую’ воду. Инновационная для своего времени идея впоследствии стала золотым правилом армянского коньякоделия. ARARAT Single Cask – гармоничное продолжение инноваций АРАРАТ, предлагающее ценителем всего изысканного новый напиток, который метафорично можно назвать ‘полотном единого мазка’, выполненного в технике наикратчайшего пути от бочки до бокала.

13.11.2017

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