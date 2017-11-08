Принесет ли енот удачу новому бренду магазинов у дома HomeMarket
Новый розничный проект принадлежит инвестиционному фонду Winter Capital Partners, также развивающему федеральную сеть магазинов «Заодно». Задачи по созданию бренда для новой сети по результатам тендера взяла на себя дизайн-студия Михаила Губергрица LINII Group.
«Нас пригласили разработать название, логотип и фирменный стиль для магазинов нового формата. Уже на втором этапе тендера нам удалось нащупать правильный путь и мы показали фирменный стиль и персонажа, которые в итоге и были утверждены. Первые магазины открылись через 2,5 месяца после начала проекта, а сейчас их уже 14 - наш енот оказался шустрым парнем, - смеется Михаил.
В качестве визуальной идеи LINII Group предложили использовать маскота – персонажа-талисмана, приносящего удачу. Было предложено 4 концепции: забавная белая кошка-чистюля с большой хозяйственной сумкой, полосатый скотч-терьер, желтый резиновый утенок и веселый, озорной енот. Детально проверив концепции, остановились на идеи с енотом.
Енот – симпатичное животное, весьма популярное в интернете. Его все знают как чистюлю, а словосочетание «енот-полоскун» прочно засело в голове у россиян. Концепция подразумевает, что енот постоянно взаимодействует с продуктом, играет с ним, выглядывает из-за витрины, прячется за ценником и т.п. На контрасте с относительно строгим и сдержанным логотипом и фирменным полосатым паттерном бренд обрел окончательную гармонию.
«В ходе работы узким горлышком стал поиск подходящей цветовой гаммы, способной отразить ценовую категорию создаваемого бренда. Магазин не должен был казаться слишком дешевым и дорогим одновременно, чтобы не отпугнуть нужную аудиторию. Так на одной из презентаций, где мы показывали концепцию с персонажем-кошкой, заказчик сказал нам примерно следующее: «Ваша кошка получает зарплату 60000 рублей в месяц, а должна - 30 000». Мы долго смеялись над этой кошкой, ориентированной на зарплату, но в итоге поняли запрос клиента и смогли ее нарисовать такой какой надо».
HomeMarket – это федеральная сеть магазинов, работающих в концепции нон-фуд дискаунтеров, где можно купить любой предмет первой необходимости из категории непродовольственных товаров, ассортимент которых достигает 3000 позиций. Имя, выбранное для нового бренда, по сути, в перспективе может стать названием целой категории в ритейле.
«Мне по душе подход европейских дискаунтеров, прежде всего голландских и английских, где магазины доступных цен выглядят очень достойно, имея свой стиль и узнаваемый дизайн. Дискаунтер – магазин для тех, кто привык экономить, что не плохо и не стыдно, а покупатель не должен испытывать дискомфорт при их посещении. Это просто определенный подход и менталитет людей, с которым нужно уметь работать. Такие магазины могут и должны выглядеть симпатично. Надо создавать условия, при которых находиться внутри классно, а интерьер и экстерьер стимулируют желание совершить повторный визит», - считает Михаил.
Творческий директор студии Михаил Губергриц
Арт-директор проекта Александр Петраков
Дизайнер Илья Савонкин
Руководитель проекта Таисия Денисова
09.11.2017
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