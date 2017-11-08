Интернет, который сносит

Команда креативного агентства Instinct представила рекламную кампанию в поддержку скоростного интернета от «МегаФон» и «Дом.ru». Ролики сняты известным финским режиссером Микко Лехтиненом и оператором Михаилом Кричманом.

Совместное предложение от «Дом.ru» и «МегаФон» — это скоростной интернет дома и мобильная связь с 10 Гб дополнительного интернет-трафика в смартфоне. Перед Instinct стояла задача просто и с чувством юмора рассказать молодой аудитории об этом новом предложении. Так команда агентства создала необычные рекламные ролики с участием харизматичного рыжего кота.

Ключевое сообщение ролика - «Подключите МегаФон и Дом.ru вместе и получите в 2 раза больше скоростного интернета» — фокусирует внимание на возможностях, которые предоставляют своим клиентам операторы.

«Наша аудитория — молодые люди, которые выбирают интернет для общения, обучения, работы и развлечений. Для них мы сделали ролики с близким им чувством юмора - такие простые и минималистичные. Сюжет ролика напоминает хорошо знакомые и любимые молодежные комедии, что сразу задает настроение», — комментирует команда агентства Instinct.

Над съемками ролика работали известные представители рекламной и киноиндустрии. Режиссером выступил Микко Лехтинен (Mikko Lehtinen), работы которого не раз были отмечены наградами на фестивалях The New York Festivals, Cannes Lions, Epica Awards, D&AD и других. А в качестве оператора пригласили знаменитого Михаила Кричмана, который работал над созданием многих известных фильмов.

Кампания стартовала 1 ноября. В поддержку нового предложения вышли ролики на ТВ, в интернете, а также была размещена наружная реклама.

Состав творческой группы:

МегаФон и Дом.ru (клиенты)

Елена Сарапульцева – Руководитель креативной группы службы управления брендом и маркетингом Дом.ru

Андрей Литвинов – Руководитель по интегрированным коммуникациям МегаФон

Instinct (агентство)

Алексей Мешков, Даниил Островский – Креативные директора

Ольга Еськина – Арт-директор

Вадим Максимов – Копирайтер

Петр Стерлигов – Директор по работе с клиентами

Наталия Аметова – Аккаунт-директор группы

Татьяна Максимова – Продюсер

Reflex (продакшн)

Микко Лехтинен - Режиссер

Михаил Кричман - Оператор

Леонид Лукьянов - Продюсер

Наталия Мацота, Александра Бравова – Младшие продюсеры