Интернет, который сносит

Команда креативного агентства Instinct представила рекламную кампанию в поддержку скоростного интернета от «МегаФон» и «Дом.ru». Ролики сняты известным финским режиссером Микко Лехтиненом и оператором Михаилом Кричманом.
Совместное предложение от «Дом.ru» и «МегаФон» — это скоростной интернет дома и мобильная связь с 10 Гб дополнительного интернет-трафика в смартфоне. Перед Instinct стояла задача просто и с чувством юмора рассказать молодой аудитории об этом новом предложении. Так команда агентства создала необычные рекламные ролики с участием харизматичного рыжего кота.
Ключевое сообщение ролика - «Подключите МегаФон и Дом.ru вместе и получите в 2 раза больше скоростного интернета» — фокусирует внимание на возможностях, которые предоставляют своим клиентам операторы.
«Наша аудитория — молодые люди, которые выбирают интернет для общения, обучения, работы и развлечений. Для них мы сделали ролики с близким им чувством юмора - такие простые и минималистичные. Сюжет ролика напоминает хорошо знакомые и любимые молодежные комедии, что сразу задает настроение», — комментирует команда агентства Instinct.
Над съемками ролика работали известные представители рекламной и киноиндустрии. Режиссером выступил Микко Лехтинен (Mikko Lehtinen), работы которого не раз были отмечены наградами на фестивалях The New York Festivals, Cannes Lions, Epica Awards, D&AD и других. А в качестве оператора пригласили знаменитого Михаила Кричмана, который работал над созданием многих известных фильмов.
Кампания стартовала 1 ноября. В поддержку нового предложения вышли ролики на ТВ, в интернете, а также была размещена наружная реклама.
Состав творческой группы:
МегаФон и Дом.ru (клиенты)
Елена Сарапульцева – Руководитель креативной группы службы управления брендом и маркетингом Дом.ru
Андрей Литвинов – Руководитель по интегрированным коммуникациям МегаФон
Instinct (агентство)
Алексей Мешков, Даниил Островский – Креативные директора
Ольга Еськина – Арт-директор
Вадим Максимов – Копирайтер
Петр Стерлигов – Директор по работе с клиентами
Наталия Аметова – Аккаунт-директор группы
Татьяна Максимова – Продюсер
Reflex (продакшн)
Микко Лехтинен - Режиссер
Михаил Кричман - Оператор
Леонид Лукьянов - Продюсер
Наталия Мацота, Александра Бравова – Младшие продюсеры
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