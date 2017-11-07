"Триколор ТВ" удвоил за год число корпоративных клиентов

По итогам III квартала 2017 года B2B-база абонентов крупнейшего российского оператора цифрового телевидения увеличилась в два раза по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года. Среди корпоративных клиентов «Триколор ТВ» — «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Лаборатория Касперского», Банк ВТБ 24, министерства культуры и иностранных дел России.

Успешная работа «Триколор ТВ» в корпоративном сегменте рынка во многом обусловлена запуском новых услуг и пакетов телеканалов для B2B-клиентов в 2017 году. Оператор совместно с Eutelsat Networks запустил услугу «Спутниковый интернет «Триколор ТВ», предложив корпоративным клиентам выгодные условия организации двустороннего интернет-доступа. «Триколор ТВ» первым на российском B2B-рынке начал продажи пакета телеканалов в формате Ultra HD (4K). А в июне этого года была сформирована новая услуга «Премиум спорт», благодаря которой абоненты-юридические лица получили доступ к восьми популярным спортивным телеканалам.

Алексей Карпов, заместитель генерального директора по развитию линейного ТВ: «И в B2С, и в B2B-сегменте мы предлагаем нашим клиентам высокочеткое многоканальное ТВ нового поколения по выгодной цене. Именно за качество и разнообразие цифровых услуг нас выбирают такие крупные компании из разных сфер бизнеса, как WorldClass, McDonald’s, ParkInn, международный аэропорт Сочи и др. «Триколор ТВ» — это в первую очередь клиентоориентированное телевидение. Нам важен каждый телезритель, как бы далеко от Москвы и Петербурга он ни был. Так, недавно дилеры «Триколор ТВ» установили спутниковые антенны на удаленной нефтяной платформе в Арктике, куда добраться можно только вертолетом. И теперь ребята, которые приезжают туда на вахту, смотрят в отличном качестве те же телеканалы, что и дома. Мы учитываем потребности всех наших абонентов и формируем решения как для семьи, так и для офиса, спортбара и вахтенного поселка, пятизвездочного отеля и маленького придорожного кафе».

Напомним, корпоративный сегмент российского рынка платного ТВ будет расти опережающими B2C-услуги темпами более чем на 10% в год и к 2022 году превысит 150 000 юридических лиц (прогноз аналитического агентства «ТМТ Консалтинг»). «Триколор ТВ» развивает данное направление уже несколько лет. За последний год оператор не только запустил ряд новых сервисов, но и существенно повысил качество обслуживания корпоративных клиентов. Это и послужило драйвером роста базы активных B2B-абонентов.