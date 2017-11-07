Новости компаний

"Триколор ТВ" удвоил за год число корпоративных клиентов

&quot;Триколор ТВ&quot; удвоил за год число корпоративных клиентов

Главная причина роста — качественное контентное предложение в сочетании с доступной ценой, Ultra HD-изображением и персональным обслуживанием.

По итогам III квартала 2017 года B2B-база абонентов крупнейшего российского оператора цифрового телевидения увеличилась в два раза по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года. Среди корпоративных клиентов «Триколор ТВ» — «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Лаборатория Касперского», Банк ВТБ 24, министерства культуры и иностранных дел России.

Успешная работа «Триколор ТВ» в корпоративном сегменте рынка во многом обусловлена запуском новых услуг и пакетов телеканалов для B2B-клиентов в 2017 году. Оператор совместно с Eutelsat Networks запустил услугу «Спутниковый интернет «Триколор ТВ», предложив корпоративным клиентам выгодные условия организации двустороннего интернет-доступа. «Триколор ТВ» первым на российском B2B-рынке начал продажи пакета телеканалов в формате Ultra HD (4K). А в июне этого года была сформирована новая услуга «Премиум спорт», благодаря которой абоненты-юридические лица получили доступ к восьми популярным спортивным телеканалам.

Алексей Карпов, заместитель генерального директора по развитию линейного ТВ: «И в B2С, и в B2B-сегменте мы предлагаем нашим клиентам высокочеткое многоканальное ТВ нового поколения по выгодной цене. Именно за качество и разнообразие цифровых услуг нас выбирают такие крупные компании из разных сфер бизнеса, как WorldClass, McDonald’s, ParkInn, международный аэропорт Сочи и др. «Триколор ТВ» — это в первую очередь клиентоориентированное телевидение. Нам важен каждый телезритель, как бы далеко от Москвы и Петербурга он ни был. Так, недавно дилеры «Триколор ТВ» установили спутниковые антенны на удаленной нефтяной платформе в Арктике, куда добраться можно только вертолетом. И теперь ребята, которые приезжают туда на вахту, смотрят в отличном качестве те же телеканалы, что и дома. Мы учитываем потребности всех наших абонентов и формируем решения как для семьи, так и для офиса, спортбара и вахтенного поселка, пятизвездочного отеля и маленького придорожного кафе».

Напомним, корпоративный сегмент российского рынка платного ТВ будет расти опережающими B2C-услуги темпами более чем на 10% в год и к 2022 году превысит 150 000 юридических лиц (прогноз аналитического агентства «ТМТ Консалтинг»). «Триколор ТВ» развивает данное направление уже несколько лет. За последний год оператор не только запустил ряд новых сервисов, но и существенно повысил качество обслуживания корпоративных клиентов. Это и послужило драйвером роста базы активных B2B-абонентов.

08.11.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...Треть россиян при выборе товара учитывает благотворительные инициативы...
7 ноября 2017 г. Проект Добро Mail.Ru узнал, как россияне относятся к благотворительным инициативам компаний. Также эксперты проекта выяснили, влияет ли на решение о покупке товара информация, что часть средств от его продажи идет на благотворительность. 
В Москве развиваются новые форматы торговых точекВ Москве развиваются новые форматы торговых точек
Новые форматы торговли могут составить конкуренцию сетевым ритейлерам.
Какие навыки помогут не остаться без работыКакие навыки помогут не остаться без работы
Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать невостребованными на новом рынке труда.
Мобильная реклама обойдет десктопную уже в этом годуМобильная реклама обойдет десктопную уже в этом году
Мобильная реклама обойдет десктопную и станет основным медиаканалом уже в 2017 году. Как сообщается в ежегодном докладе Zenith Mobile Advertising Forecasts 2017, глобальные расходы рекламодателей на мобайл достигнут $99,3 млрд в этом году, в то время как расходы на десктоп составят только $97,4 млрд.
Батенька, да у вас логотипинг!Батенька, да у вас логотипинг! (2)
Диагноз брендированию территорий и попыткам создать туристический бренд поставили в рамках Всемирного коммуникационного саммита, завершившегося в Петербурге.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

08.11.2017 - 13:44
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация