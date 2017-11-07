adidas представляет домашнюю форму cборной России для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России

Новый комплект вдохновлён дизайном легендарной формы сборной СССР, также созданной adidas, в которой команда завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году.

Первым в новой форме появился на своём концерте в СК «Олимпийский» 4 ноября один из главных ньюсмейкеров российской Hip-Hop и R'n'B сцены музыкант Тимати.

Сотрудничество adidas и национальной сборной началось в 1976 году, когда компания стала постоянным партнёром и изготовителем футбольной формы. Начиная с 80-х гг. дизайн становился всё более разнообразным, но традиционное красно-белое цветовое решение оставалось культовым. Новый комплект стал воплощением футбольных традиций, сочетая передовые технологии с классической расцветкой.

«Новая форма подчёркивает преемственность поколений, а традиции очень важны в футболе. Будем надеяться, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу», – отметил Станислав Черчесов, тренер сборной России по футболу.

Красная футболка дополнена контрастными белыми полосами на спине, рукавах и груди. Современный смелый образ завершают три знаменитые полоски adidas на плечах. Под воротником размещены флаг и герб России, а также девиз «Вместе к победе».

Юрген Ранк, старший директор по дизайну adidas, отметил: «Почти 70 лет adidas внедряет инновации, создавая культовые футбольные продукты и образы. Сегодня мы хотим отдать дань уважения спортивному наследию бренда. Болельщики поддерживают нас в этом и ценят в наших новых продуктах сочетание инновационных технологий и отражение футбольной истории своей страны. Они хотят носить вещи, с которыми могли бы идентифицировать себя. Мы учли пожелания любителей футбола и игроков, чтобы создать идеальные футболки для тех, кто находится на поле и трибунах, на стадионе и улицах».

«Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед. В то же время, дизайн футболки очень современный и технологичный. В новой форме будет комфортно играть», – сказал Денис Глушаков, полузащитник сборной России по футболу.