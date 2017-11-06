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Члены Ассоциации НАВК на Национальном Рекламном Форуме

Члены Ассоциации НАВК на Национальном Рекламном Форуме

31 октября - 1 ноября в Москве состоялся Национальный Рекламный Форум, организованный АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России). В рамках мероприятия специалисты индустрии обсудили ключевые вопросы основных бизнес-направлений и обозначили принципы развития отрасли. Члены Ассоциации НАВК приняли в форуме самое активное участие. Компании Russ Outdoor и Gallery выступили медиа партнерами мероприятия.

Программа форума открылась вступительной речью Алексея Ковылова, Президента АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России), Валентина Смолякова, исполнительного директора АКАР, Бориса Омельницкого, IAB Russia и Андрея Сикорского, РБК. Эксперты призвали объективно оценить потенциал мероприятия и выстроить конструктивный для отрасли диалог.

В рамках ключевой панели «Эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса» выступили первые лица власти и лидеры рынка, активно влияющего на экономику страны: Леонид Левин, ГД РФ, Константин Абрамов, ВЦИОМ, Елена Дыбова, ТПП РФ, Николай Молибог, РБК, Борис Омельницкий, IAB Russia, Сергей Пилатов, Совет по рекламе Санкт-Петербурга, а также Президент НАВК Елена Михайлова.

Елена выступила с презентацией «Актуальные аспекты в области саморегулирования OOH» и рассказала об актуальных аспектах в области саморегулирования OOH – техническом, социальном и городском.

В рамках второго дня Форума Ассоциация НАВК выступила партнером OOH саммита, в ходе которого состоялись две дискуссионные панели. Первая – «Инструменты коммуникаций с целевой группой», прошла при участии представителей рекламных агентств (OMD OM Group, Posterscope, Publics Group Media Eurasia и др.) и исследовательских компаний (Synaps Labs, Яндекс, A-media Network и др.). Участники обсудили возможности таргетинга в наружной рекламе, способы обогащения данных о целевых аудиториях, перспективы наружной рекламы в общем медиамиксе и способы привлечения рекламодателей. Модерировал панель Павел Крюков, директор по наружной рекламе Publicis Media

 Следующая панель «Объективная шкала для взаиморасчетов» стала логическим продолжением первой. Участниками дискуссии выступили  члены Ассоциации НАВК: директор по стратегическому маркетингу Russ Outdoor Рашид Нежеметдинов, директор по продажам и маркетингу «Постер» Вадим Иванов, руководитель направления стратегического маркетинга  Gallery Виктор Пащенко, генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик» Андрей Березкин. Спикеры обсудили возможности создания индустриальной валюты, перспективы для объединения усилий, необходимые условия и инструменты для развития проекта. Модерировал  дискуссию Илья Чередин, генеральный директор Kinetic Russia.

Саммит завершился заключительным словом Президента НАВК Елены Михайловой.

07.11.2017

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