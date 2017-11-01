Брендинг

Fabula Branding безвозмездно разработало логотип для благотворительной организации Baby Story

Fabula Branding безвозмездно разработало логотип для благотворительной организации Baby Story

Baby Story — это бренд социально-благотворительного учреждения, которое помогает недоношенным малышам и их близким.  Задача визуального образа — раскрыть суть деятельности организации, сформировать ее узнаваемость и привлечь внимание общества к проблеме преждевременных родов и их последствий в целом.

Чтобы подчеркнуть специфику учреждения и отстроить его от других благотворительных организаций, мы стремились уйти от традиционных символов наподобие сердца или рук. При этом важно было передать идеи любви, заботы и поддержки.

Решением стал архетипический образ доброй курицы-наседки, которая высиживает и оберегает еще не родившихся птенцов. Знакомый по фольклорным произведениям, и поэтому родной и близкий, этот символ стал новым и уникальным для категории. Изображение яйца отсылает к космогоническим мифам, в которых оно обозначает начало начал. Таким образом, несмотря на свою лаконичность, иллюстрация поддерживает нейм и рассказывает целую историю  о материнской любви и самоотверженности, о зарождении жизни — baby story. Теплый красно-розовый цвет транслирует сердечность и теплоту, которые так необходимы подопечным учреждения.

Шрифтовая часть логотипа встроена в графический элемент — буквы и картинка образуют целостную композицию, что  усиливает связь названия с визуальным образом организации.

Проект реализован на благотворительной основе.

02.11.2017

на печать


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