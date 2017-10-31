Under Armour запускает новую глобальную кампанию Unlike Any

Under Armour и современные поэты-декламаторы посвящают стихи в честь женщин, выдающимся спортсменкам, которым нет равных, достижения которых часто принижаются в сравнении с мужчинами.

Under Armour (NYSE: UA, UAA) запускает новую глобальную маркетинговую кампанию Unlike Any («Вне всякого сравнения»). При участии современных поэтов-декламаторов, Under Armour чествует беспрецедентные достижения спортсменок, сумевших выйти за рамки гендерных сопоставлений и достичь атлетического совершенства. Unlike Any – это рассказ о выдающихся талантах пяти амбассадоров Under Armour: чемпионки мира по горнолыжному спорту Линдси Вонн, прима-балерины Американского театра балета Мисти Коупленд, чемпионки мира по спринтерскому бегу Наташи Хастингс и двух спортсменок, совсем недавно присоединившихся к Under Armour, – профессиональной каскадерши Джесси Графф и актрисы и чемпионки Китая по тхэквондо Зои Чжан (Чжан Ланьсинь).

«Я верю, что благодаря внутренней силе можно совершить то, что кажется невозможным. Эта кампания – торжество той внутренней силы, которая есть в каждом человеке. Это напоминание каждой женщине, которая недооценивает себя из-за неуместных сопоставлений, что она сильна, уникальна и действительно вне всякого сравнения», – говорит Мисти Коупленд.

Серия рекламных роликов для кампании была снята Джорджией Хадсон из Agile Films в партнерстве с дизайнерской студией Droga5. Каждый ролик фиксирует движения героинь под разными углами обзора, чтобы в полной мере запечатлеть их атлетизм и подчеркнуть внутреннюю силу, позволившую им добиться больших высот и стать вне всякого сравнения. Каждая история – это лирическое прославление женской воли из уст современных поэтов. Взрывные забеги Хастингс, сальто Графф, заставляющие забыть о силе притяжения, молниеносные удары Чжан и потрясающая пуантовая техника Коупленд демонстрируют, что каждая из героинь – действительно вне всякого сравнения.

Авторы стихов:

Сол Уильямс – американский рэпер, певец и автор песен, актер и поэт, известный оригинальным сочетанием поэзии и альтернативного хип-хопа. Уроженец Нью-Йорка и давний любитель балета, Уильямс раскрывает историю Мисти Коупленд через внутренние переживания и рассказывает, какие системные и социальные барьеры ей пришлось преодолеть, чтобы не только стать первой афроамериканской прима-балериной, но и определить будущее балета.

– американский рэпер, певец и автор песен, актер и поэт, известный оригинальным сочетанием поэзии и альтернативного хип-хопа. Уроженец Нью-Йорка и давний любитель балета, Уильямс раскрывает историю Мисти Коупленд через внутренние переживания и рассказывает, какие системные и социальные барьеры ей пришлось преодолеть, чтобы не только стать первой афроамериканской прима-балериной, но и определить будущее балета. Коджи Радикал – лондонский музыкант, рэпер и поэт. Широко известен своими пронзительными, емкими стихами и энергичным стилем исполнения. Ритм, характерный для его стихов и музыки, идеально отражает акробатические достижения Джесси Графф.

– лондонский музыкант, рэпер и поэт. Широко известен своими пронзительными, емкими стихами и энергичным стилем исполнения. Ритм, характерный для его стихов и музыки, идеально отражает акробатические достижения Джесси Графф. Доминик Кристина – признанная американская поэтесса, автор и политическая активистка. Удостоена пятью титулами чемпиона Национального поэтического слэма и является единственной участницей, получившая в этом конкурсе звание Чемпиона мира среди женщин. Ее удивительные стихи, посвященные Наташе Хастингс, показывают внутренний мир профессионального спринтера, ее внутреннюю борьбу и окончательное преодоление неуверенности в себе.

– признанная американская поэтесса, автор и политическая активистка. Удостоена пятью титулами чемпиона Национального поэтического слэма и является единственной участницей, получившая в этом конкурсе звание Чемпиона мира среди женщин. Ее удивительные стихи, посвященные Наташе Хастингс, показывают внутренний мир профессионального спринтера, ее внутреннюю борьбу и окончательное преодоление неуверенности в себе. Аристофан 貍貓 (Пан Вэй Жу) – рэпер из Тайваня, владеющая двумя языками и недавно завершившая совместный проект с певицей Grimes. Ей удивительным образом удалось воплотить в стихотворной форме образ китайской актрисы Зои Чжан, которая добилась славы благодаря непревзойденным способностям в тхэквондо.

«Мы создали женскую коллекцию Under Armour, основываясь на инновационных продуктах, и сопроводили ее рассказом о спортивных достижениях женщин. Мы будем продолжать открывать новые горизонты, шаг за шагом показывая, как женщины заставляют переосмыслять спортивные достижения, и предлагая отличную продукцию, которая отвечает растущим потребностям спортсменок», – пояснила Пэм Кэтлетт, старший вице-президент и генеральный управляющий женской линии Under Armour.

«Каждая из спортсменок, ставшая частью кампании, в корне изменила ожидания и положение дел в своей области. В рамках кампании Unlike Any мы отмечаем высокие достижения и отводим нашим спортсменкам те места, которые им принадлежат по праву, без учета гендерных ролей, ярлыков и традиций, – заявил Адриен Лофтон, старший вице-президент по глобальному управлению брендом Under Armour. – Уникальность нашего подхода в том, что мы создали фильмы, которых от нас никто не ждал; в них звучат талантливые стихи, прославляющие достижения наших спортсменок, эти стихи идут из самой глубины души их создателей и дают повод для размышлений. Задача нашего бренда – вдохновлять женщин по всему миру на то, чтобы своей жизнью творить историю; эта кампания – напоминание о том, что мы поддерживаем женщин, мы на их стороне».

Ознакомиться с кампанией в полном объеме и приобрести товары из женской коллекции осень/зима 2017 можно в официальном розничном магазине Under Armour в ТЦ «Метрополис».

На сегодняшний день Unlike Any является самой широкомасштабной кампанией Under Armour. В ней представлено более 200 единиц контента для цифровых и социальных платформ Under Armour и для цифровых и медиа-партнеров, таких как Facebook, YouTube, Pinterest, Snapchat, Refinery29, Well + Good и Soundcloud. Кампания охватывает ряд глобальных рынков, включая Россию, США, Европу и Китай, что прямо подтверждает приверженность Under Armour поддержке спортсменок по всему миру.