Я люблю свою работу. Россияне рассказали о своей занятости

77% работающих россиян заявили, что в целом они удовлетворены своей работой. Причем самыми довольными своей работой оказались жители Центрального округа страны, а наименее удовлетворенными своей работой себя назвали жители северо-запада и юга страны.

Столь высокая доля общей удовлетворенности работой, вероятно, объясняется тем, что 80% работающих респондентов назвали свою работу отвечающей их ожиданиям. Также 61% работающих ответили, что их работа в той или иной степени хорошо оплачивается. Треть работающих россиян признались, что за последние годы им приходилось менять место работы. На помощь в поисках нового трудоустройства приходили, в первую очередь, друзья и родственники со своими контактами и связями. Для поисков работы россияне также использовали соцсети, причем даже чаще, чем агентства по трудоустройству. К трудовой миграции восемь из десяти россиян не готовы. К смене города, региона или страны в поисках работы наших соотечественников могут подтолкнуть только низкие зарплаты.

Исследовательский холдинг Ромир совместно с Центром Ситуационных исследований ИСПИ РАН в рамках сентябрьского общероссийского опроса* задали респондентам ряд вопросов относительно их работы – общая удовлетворенность, зарплата, поиск работы и т.д. Согласно полученным результатам, в общем и среднем среди взрослого населения работает более половины – 58%. Однако ядро работающих приходится на россиян 25-59 лет, среди которых доля работающих достигает 75-84%. В молодежной аудитории 18-24 лет работающими себя назвали 42% опрошенных. Также среди россиян старше 60 лет продолжают работать 13% респондентов.

Следующие вопросы были адресованы, соответственно, только работающим респондентам. Так, 77% работающих россиян заявили, что в целом они удовлетворены своей работой. Причем аналогичная доля ответов была получена как среди мужчин, так и среди женщин, во всех возрастных группах. Только среди россиян старше 60 лет доля довольных своей работой оказалась еще выше – 84%. Самыми довольными своей работой оказались жители Центрального округа страны – 91%, а наименее удовлетворенными работой себя назвали жители северо-запада (62%) и юга (66%) страны.

Вероятно, столь высокая доля общей удовлетворенности работой объясняется тем, что 80% работающих респондентов назвали свою работу отвечающей их ожиданиям. И этот показатель также стабилен в различных возрастных и гендерных группах.

Также 61% работающих ответили, что их работа в той или иной степени хорошо оплачивается. Исключение составили только работники старше 60 лет, среди которых удовлетворены зарплатой 52% опрошенных.

Рисунок 1. Занятость россиян.

Источник: Ромир, сентябрь 2017

Рисунок 2. Характеристики работы.

Источник: Ромир, сентябрь 2017

Треть работающих россиян признались, что за последние годы им приходилось менять место работы. Причем каждый десятый делал это в течение последнего года, 13% - в течение последних 3 лет и еще 10% - за последние 5 лет. Наиболее подвижными в вопросе смены работы оказались респонденты, проживающие в городах с население свыше полумиллиона человек. в этом типе городов за последние годы работу сменили почти половина (47%) респондентов.

Для нового трудоустройства, как показали ответы менявших работу россиян, 63% респондентов использовали связи и контакты друзей, знакомых и родственников. Причем среди россиян 35-44 лет и старше 60 лет доля подобных ответов еще выше – 74% и 77% соответственно.

Как продолжение использования дружбы и знакомств для поиска работы россияне в 17% случаев использовали также и социальные сети. Этот способ поиска работы наиболее популярен среди россиян от 18 до 34 лет с долей ответов в 22-23%.

К услугам частных агентств по трудоустройству прибегали 15% россиян, которые искали работу в последние годы. А в государственные службы занятости обращались 11% респондентов. Услуги частных агентств наиболее востребованы россиянами 25-34 лет, а в государственные службы чаще обращались респонденты 45-59 лет.

Результаты опроса показали, что среди россиян не распространены идеи миграции в целях поиска работы. Так, только каждый шестой респондент (16%) признался, что готов поехать в другой регион страны или за рубеж в поисках новой работы. 82% опрошенных ответили на этот вопрос отрицательно. Причем тяга к оседлости растет пропорционально возрасту респондентов. Если россиян 18-24 лет готовы к перемещениям ради работы 24% опрошенных, то среди респондентов 45-59 лет такой ответ дали уже только 7%.

Среди основных причин, которые могли подтолкнуть респондентов к смене города, региона, страны, были названы низкие заработки (88%), отсутствие перспектив для жизни (39%) и отсутсвие работы (32%). Такие факторы, как криминогенная обстановка, плохая экология, неблагоприятный климат или межнациональные конфликты получили всего по 3-5% голосов.

* В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.