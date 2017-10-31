Лучших из лучших® определила "Марка №1 в России" - 2017

С каждым днем возрастают требования к качеству товаров и услуг. Национальная премия максимально объективно старается отразить эти требования потребителей и в течение последних 20 лет оценивает уровень достижений торговых марок с точки зрения удовлетворенности и доверия покупателей.

В этом году, списки марок для измерения потребительских предпочтений были отобраны с учетом данных проекта TGI/Marketing Index – синдикативного маркетингового исследования потребления товаров и услуг, медиапредпочтений и стиля жизни россиян, которое проводится компанией Kantar TNS.

Kantar TNS – один из лидеров российского исследовательского рынка, входит в международный исследовательский холдинг Kantar и рекламно-коммуникационную группу WPP. В России Kantar TNS осуществляет полный цикл работ в области заказных маркетинговых исследований. Клиентами компании являются крупные национальные и международные компании, бренды-лидеры в своих отраслях.

С 25 сентября по 22 октября 2017 года потребители выразили свое отношение к производителям различных товаров и компаниям, предоставляющих услуги, заполнив в электронных СМИ и в социальной сети Facebook открытые анкеты и, вписав в них названия лучших из лучших. В этом году охват аудитории только на Facebook составил 100 000 пользователей, при этом вовлеченность аудитории составила 13 000 человек.

Итак, теперь нам известны имена лучших Марок в России этого года с точки зрения потребителей. По итогам выборов 14, 16 и 21 ноября, в пресс-центре «Вечерняя Москва» состоятся круглые столы с марками победителями 2017 года.

«Мы выражаем надежду, что число производителей качественных товаров и услуг будет расти год от года, - говорит исполнительный директор премии «Марка №1 в России» Елена Бирюкова. – Мы приглашаем всех на грандиозное итоговое шоу, которое пройдет в Кремле 16 декабря. Также мы сообщаем о том, что среди проголосовавших за лучшие марки 2017 года будут разыграны 100 билетов на Кремлевский концерт. Имена победителей мы объявим на сайте www.narodnayamarka.ru

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 16 декабря 2017 года в Государственном Кремлевском Дворце. Победителей и зрителей ждут выступления звезд шоу-бизнеса, подарки, розыгрыши призов и хорошее настроение!

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