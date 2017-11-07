Paulig - лауреат национальной премии "Народная марка – 2017"

Компания Paulig, признанный эксперт в области натурального кофе со 140-летней историей, вновь стала лауреатом национальной премии «Народная марка – 2017» Это уже третий раз, когда Paulig получает титул «Марка №1 в России» в категории «Кофе молотый и в зернах».

Список победителей премии максимально объективно отражает предпочтения покупателей. Победа в конкурсе присуждается по результатам независимого голосования российских потребителей и отражает высокий уровень доверия, узнаваемости бренда и лояльности к нему со стороны клиентов. Голосование проходило с 25 сентября по 22 октября 2017 года. Потребители заполняли открытые анкеты в электронных СМИ и в социальной сети Facebook, вписывая в них названия лучших, по их мнению, товаров и брендов. Всего было учтено более ста пятидесяти тысяч голосов.

Компания Paulig неоднократно становилась лидером различных рейтингов, составленных на основе оценок потребителей. Сегодня Paulig является лидером в сегменте зернового и молотого кофе в Финляндии и странах Балтии, а также одним из основных игроков среди производителей натурального кофе в России и странах СНГ.

«Такое народное признание очень важно для нас, – говорит Александр Копытов, директор по маркетингу компании Paulig. – Компания хранит верность качеству уже почти полтора столетия, и мы счастливы, что нашу кропотливую работу по созданию натурального кофе высочайшего класса по достоинству ценят потребители. Мы тщательно отслеживаем весь путь нашего кофе от зеленого зерна до чашки, что неизменно гарантирует идеальный напиток. Мы благодарим всех, кто доверяет и любит кофе Paulig».

Национальная премия «Марка №1 в России» существует с 1998 года и проводится ежегодно. Сегодня премия является одной из самых престижных на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 16 декабря 2017 года в Государственном Кремлевском Дворце.