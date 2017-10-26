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ТНТ предложил своим зрителям прокачать чувство юмора и попасть на обложку Comedy Woman

ТНТ предложил своим зрителям прокачать чувство юмора и попасть на обложку Comedy Woman

В канун старта 10-го юбилейного сезона Comedy Woman телеканал ТНТ подготовил тест на определение уровня женского чувства юмора, а также дал возможность пользователям словить хайп в официальной группе Comedy Woman во «ВКонтакте».

Женский юмор существует — доказано 10-летней историей Comedy Woman на ТНТ. Более того, он смешной, очень разносторонний и ни в чем не уступает мужскому. Чтобы убедиться в этом, достаточно пройти тест от ТНТ и узнать, насколько каждый из нас разбирается в женском чувстве юмора.

Тест состоит из шести видео-вопросов, в которых девушки из Comedy Woman произносят первую половину шутки. Все, что нужно сделать пользователям — это продолжить шутку, выбрав один из четырех вариантов ответа. В финале теста каждый пользователь получает исчерпывающий вывод по поводу своего женского чувства юмора, а также узнает, на кого из девушек Comedy Woman он похож больше всего.

Пройти тест можно здесь: http://comedy-woman.tnt-online.ru/

Прокачав свой юмористический скилл при помощи теста, самое время применить полученные знания на практике — в официальной группе Comedy Woman во «ВКонтакте». Пользователям, но главным образом пользовательницам, предлагается написать коммент на тему «Чего мы хотим сегодня?» и разместить его под закрепленной записью. Те послания, которые получат максимальное количество лайков, будут опубликованы на динамической обложке, посвященной новому сезону Comedy Woman. Чтобы опубликовать коммент и попасть на обложку, нужно вступить в официальную группу Comedy Woman https://vk.com/comedy_woman.  

27.10.2017

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