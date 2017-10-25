Компания ИКЕА приглашает: "Давай играть!"

ИКЕА объявила о старте кампании «Давай играть!», которая является частью одноименного движения, запущенного компанией в прошлом году. Ее цель – создать новые возможности для развития детей во всем мире, по-новому взглянуть на игру, поддержать право каждого ребёнка и с ее помощью познавать мир вокруг себя.
Игра – необыкновенный процесс, который объединяет детей и взрослых. Она очень важна для творческого, эмоционального развития ребенка, его социализации. Но ритм современной жизни, рабочий график, домашние обязанности, к сожалению, не всегда позволяют нам проводить много времени со своими детьми. Одна из задач кампании «Давай играть!» – помочь взрослым и детям найти возможности для игры и сделать совместное времяпрепровождение в кругу семьи доброй традицией.
В этом году в четвертый раз подряд с 29 октября по 6 ноября ИКЕА по всему миру приглашает детей в возрасте от 4 до 12 лет в магазины рисовать игрушку своей мечты. Самые оригинальные эскизы будут признаны победителями и превратятся в мягкие игрушки ИКЕА.
В прошлом году для участия в конкурсе было направлено 70 000 работ со всего мира, десять из которых вошли в новую коллекцию САГОСКАТТ.
В этом году в числе десяти победителей – 9-летняя София Оганянц из города Химки! Смотрите историю создания рисунка-победителя и интервью с автором на сайте проекта IKEA.ru/letsplay.
Игрушку, созданную по рисунку Сони, а также крылатую таксу, крокомота и другие волшебные создания можно будет купить во всех магазинах ИКЕА. В этом году вся прибыль от продажи игрушек САГОСКАТТ в России и других странах будет направлена на проекты помощи детям по всему миру. Акция прошлого года помогла собрать более 12 миллионов евро на реализацию этих программ. Покупая игрушки и другие товары, участвующие в акции, вы помогаете детям.
А в ближайшее воскресенье, 29 октября, компания ИКЕА приглашает всех желающих поиграть! «Сеансы одновременной игры» пройдут во всех российских магазинах ИКЕА.
На сайте проекта «Давай играть!» IKEA.ru/letsplay. вас ждут не только подробности кампании, но и полезные статьи от профессиональных психологов и знаменитых мам. Они поделятся идеями совместных игр и времяпрепровождения.
Следите за новостями кампании на сайте IKEA.ru/letsplay, узнавайте больше о том, как сделать мир и свою жизнь лучше с помощью игр.
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
Комментарии
Написать комментарий