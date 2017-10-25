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Компания ИКЕА приглашает: "Давай играть!"

Компания ИКЕА приглашает: &quot;Давай играть!&quot;

ИКЕА объявила о старте кампании «Давай играть!», которая является частью одноименного движения, запущенного компанией в прошлом году. Ее цель – создать новые возможности для развития детей во всем мире, по-новому взглянуть на игру, поддержать право каждого ребёнка и с ее помощью познавать мир вокруг себя.

Игра – необыкновенный процесс, который объединяет детей и взрослых. Она очень важна для творческого, эмоционального развития ребенка, его социализации. Но ритм современной жизни, рабочий график, домашние обязанности, к сожалению, не всегда позволяют нам проводить много времени со своими детьми. Одна из задач кампании «Давай играть!» – помочь взрослым и детям найти возможности для игры и сделать совместное времяпрепровождение в кругу семьи доброй традицией.

В этом году в четвертый раз подряд с 29 октября по 6 ноября ИКЕА по всему миру приглашает детей в возрасте от 4 до 12 лет в магазины рисовать игрушку своей мечты. Самые оригинальные эскизы будут признаны победителями и превратятся в мягкие игрушки ИКЕА.

В прошлом году для участия в конкурсе было направлено 70 000 работ со всего мира, десять из которых вошли в новую коллекцию САГОСКАТТ.

В этом году в числе десяти победителей – 9-летняя София Оганянц из города Химки! Смотрите историю создания рисунка-победителя и интервью с автором на сайте проекта IKEA.ru/letsplay.

Игрушку, созданную по рисунку Сони, а также крылатую таксу, крокомота и другие волшебные создания можно будет купить во всех магазинах ИКЕА. В этом году вся прибыль от продажи игрушек САГОСКАТТ в России и других странах будет направлена на проекты помощи детям по всему миру. Акция прошлого года помогла собрать более 12 миллионов евро на реализацию этих программ. Покупая игрушки и другие товары, участвующие в акции, вы помогаете детям.

А в ближайшее воскресенье, 29 октября, компания ИКЕА приглашает всех желающих поиграть! «Сеансы одновременной игры» пройдут во всех российских магазинах ИКЕА.

На сайте проекта «Давай играть!» IKEA.ru/letsplay. вас ждут не только подробности кампании, но и полезные статьи от профессиональных психологов и знаменитых мам. Они поделятся идеями совместных игр и времяпрепровождения.

Следите за новостями кампании на сайте IKEA.ru/letsplay, узнавайте больше о том, как сделать мир и свою жизнь лучше с помощью игр.

Давайте играть!

26.10.2017

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